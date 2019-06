USA annab Türgile juuli lõpuni aega Vene relvatehingust loobumiseks

Kui Türgi ei loobu 31. juuliks Venemaa õhutõrje raketisüsteemide S-400 ostmisest, siis peatatakse Türgi pilootide osalemine hävitajate F-35 arendusprogrammis.

Riikliku relvakorporatsiooni Rostehh peadirektor Sergei Tšemezov teatas varem päeval, et Venemaa alustab õhutõrje raketisüsteemide S-400 tarnimist Türgile kahe kuu jooksul.

"Ma loodan, et me alustame tarneid umbes kahe kuu jooksul," ütles ta telekanalile NTV.

"Krediit on kulutatud, tehnoloogia on toodetud. Ja me lõpetasime kõigi sõjaväelaste koolitamise," lisas Tšemezov.

USA ametnikud on juba varem hoiatanud Türgit tagajärgede eest, kui tehing teoks saab.

NATO Euroopa liitlasvägede juhataja Todd Walters ütles, et S-400 tehnilised parameetrid ei luba neid kasutada koos hävitajatega F-35, kuid paljastavad selle lennuki võimalused. Ta rõhutas, et S-400 süsteemid ei ühildu NATO relvastusega.

Vene agentuuride teatel ostab Türgi neli raketisüsteemi 2,5 miljardi dollari eest.