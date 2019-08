Helme: Eesti Energia peab andma riigile kasumit

Rahandusminister Martin Helme ütles reedel, et riigi äriühing Eesti Energia peab lisaks energiajulgeoleku tagamisele olema kasumlik ettevõte, mille kõik tegevusvaldkonnad on ka iseseisvalt kasumis. Helme märkis ka, et ei pea mõistlikuks põlevkivienergeetikast väljumist.

"Eesti Energia on äriühing, mis peab omanikule andma kasumit. Riik peab oma äriühingutelt nõudma eeskujulikku ärikultuuri, efektiivset ning hästi toimiv ärimudelit ning Eesti Energia puhul tähendab see, et kõik tema tegevusvaldkonnad on iseseisvalt samuti kasumis," ütles Helme reedel Lääne-Virumaal toimunud Eesti Energia ASi suveakadeemial ettekandega, kus tutvustas riigi kui omaniku ootusi riigiettevõttele järgmisteks aastateks.

Helme sõnul on Eesti Energial vaja selleks, et olla pikaajaliselt konkurentsivõimeline energia tootjana ning samal ajal vähendada keskkonnakoormust, moderniseerida põlevkivienergia tootmist, samuti mitmekesistada tootmisportfelli ning suurendada taastuvenergeetika võimsusi.

Samas märkis rahandusminister, et praegune valitsus ei pea mõistlikuks põlevkivi kaevandamisest ning põlevkivienergeetikast loobumist, vaid eesmärk peaks olema innovaatiliste lahenduste abil selle olulise majandusharu viimine vastavusse tänapäevaste ootustega keskkonnasäästlikkuse vallas.

Helme sõnul on riigil plaan viia lähiaastatel läbi Enefit Greeni aktsiate avalik pakkumine ning börsil noteerimine.

Üldiste riigi ootustena Eesti Energiale märgiti rahandusministeeriumi pressiteates muuhulgas ettevõtte väärtuse kasvatamist, stabiilse dividenditulu teenimist; keskkonnamõju minimeerimist ja loodusressursside säästlikku kasutamist; energiasektori moderniseerimist ning panustamist Ida-Virumaa arengusse.