Kokkulepe: põlevkivi kasutatakse veel, Eesti Energia koondab vähem inimesi

Kolmapäeval toimunud kohtumisel, kus osalesid Helme, majandusminister Taavi Aas, Eesti Energia juhid ja energeetikavaldkonna ametiühingute esindajad, lepiti kokku, et uusi koondamisi tuleb kõige enam kuni 350.

"Eesti Energia peab oma võimsused alles hoidma ja põhjus on väga lihtne. Euroopas on olnud viimastel nädalatel massilisi elektrikatkestusi, mis on tingitud sellest, et viimastel aastatel on toimunud kiiresti üleminek juhitavatelt energiaallikatelt - tuumajaamad, põlevkivijaamad, söejaamad - juhtimatutele nagu tuulejaamad ja päikesejaamad. Seal on kõikumisi palju ja need jooksevad lihtsalt kokku," rääkis Helme.

Eesti ei saa Helme sõnun siinses kliimavöötmes lubada, et kõrgtarbimise ajal tegelikku tootmisvõimsust ei ole. "See on Eesti julgeolekuküsimus."

Kulude osas, mida koondamiste vähendamine põhjustab, lepiti Helme sõnul kokku, et need kaetakse Eesti Energia reservidest. "Nad peavad majandusolukorraga kohanema. Olukord on olnud raske olnud selle aasta esimeses pooles, kuid prognoos näitab olukorra paranemist," märkis Helme.

Majandusministeerium on saatnud kooskõlastusringile elektrituru seaduse muudatuse eelnõu, mis võimaldab Eesti Energial põletada jaamade kateldes biomassi koos põlevkiviga.

"Biomassiga põlevkivi segades CO2 emissioon oluliselt väheneb. See teeb Eesti Energia uuesti konkurentsivõimelisemaks ja nende olukord turul paraneb," sõnas Helme.