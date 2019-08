Trump andis Hiina imporditollidele vastulöögi

Muinsuskaitse all olevaid meditsiini- ja sotsiaalhoolekandeasutusi on kulukas nüüdisajastada. Seetõttu peavad eakad või liikumispuudega patsiendid mitmel pool leppima näiteks treppidel turnimisega, sest lifti ei ole. Selliseks näiteks on Ida-Tallinna keskhaigla, kus muinsusobjekte on mitmeid.