Soul: Põhja-Korea tulistas merre kaks lühimaaraketti

Pyongyang on viimastel nädalatel korraldanud protestiks USA ja Lõuna-Korea ühiste sõjaväeõppuste vastu mitmeid relvakatsetusi. Viimased õppused lõppesid teisipäeval.

"Sõjavägi registreeris kaks tuvastamata laskekeha, mis olid ilmselt lühimaaraketid," on öeldud Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee avalduses.

Raketid lendasid umbes 380 kilomeetrit, jõudsid 97 kilomeetri kõrgusele ja saavutasid enne Jaapani merre kukkumist tippkiiruseks Mach 6,5 (ehk ületas helikiiruse 6,5 korda - ERR), märgiti Lõuna-Korea teates.

"Meie sõjavägi jälgib liikumisi Põhjas täiendavate tulistamiste puhuks," lisati komitee avalduses.

Lõuna-Korea presidendi administratsioon teatas, et kutsub seoses Põhja-Korea viimase katsetusega kokku riikliku julgeolekunõukogu.

Põhja-Korea välisminister Ri Yong-ho nimetas reedel oma USA kolleegi Mike Pompeot "Ameerika diplomaatia mürktaimeks" ning lubas "lüüa luugid kinni absurdsel unistusel", et sanktsioonid sunnivad Pyongyangi midagi muutma.

Ri Yong-ho hambusse näisid jäävat Pompeo sõnad ühes intervjuus, milles ta ütles, et Washington hoiab jõus karmid sanktsioonid Põhja-Koreale, kuniks Pyonyangi tuumarelvitustamiseni.

Tuumakõnelused Pyongyangi ja Washingtoni vahel on ummikus alates veebruaris Hanois toimunud tippkohtumisest Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni ja USA presidendi Donald Trumpi vahel.

Varem sel nädalal ütles Ühendriikide erisaadik Põhja-Korea küsimustes Stephen Biegun, et USA on valmis jätkama kõnelusi niipea, kui Pyonyang oma valmisolekust märku annab.

Trump on varem öelnud, et lühimaarakettide katsetamises ei ole midagi erilist ning see ei riku tema ja Kimi suhteid.