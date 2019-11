Pentagon: USA ei kaalu vägede Lõuna-Koreast välja viimist

Pentagoni pressiesindaja Jonathan Hoffman teatas, muuhulgas kaitseminister Mark Esperi varasematele sõnadele viidates, et väljaandes Chosun Ilbo esitatud väited ei vasta mingil moel tõele, vahendas Reuters.

Kaitseminister Esper teatas juba varem neljapäeval, et pole teadlik mingitest sellistest plaanidest.

"Minister Esper oli selle nädala jooksul Lõuna-Koreas, kus ta uuesti kinnitas meie kindlat pühendumist [Lõuna-Koreale] ja sealsetele inimestele. Sellised uudislood näitavad kui ohtlikud ja vastutustundetud on reportaažid, mis tuginevad ühele anonüümsele allikale. Me nõuame, et Chosun Ilbo koheselt oma loo tagasi võtaks," rääkis pressiesindaja Hoffman.

USA esindajad lahkusid sel nädalal kõnelustelt tõsta Lõuna-Korea rahalist panust tema pinnal paiknevate Ameerika sõdurite võõrustamisel ja süüdistasid Souli õiglase leppe tagasilükkamises.

USA president Donald Trump on nimelt korduvalt nõudnud, et Soul peaks Lõuna-koreas viibiva 28 500 USA sõduri eest rohkem maksma. Souli ametnike väitel tahab Washington oma liitlaselt järgmisel aastal viit miljardit dollarit ehk viis korda rohkem kui seni.

Esper ütles teisipäeval kommentaariks, et usub endiselt, et Lõuna-Korea "saab ja peaks" USA sõjalise kohaoleku kulude jagamisse rohkem panustada.

Küsimusele, kas ta on valmis USA vägede lahkumiseks, kui lepet ei sünni, keeldus Esper vastust andmast ja lisas, et läbirääkimiste eest vastutab USA välisministeerium.

"Ma olen kindel, et see on kindlates kätes," ütles hetkel Filipiinidel viibiv Esper läbirääkimiste kohta.

"Lõuna-Korea on rikas riik. Nad saavad ja võiks panustada rohkem. Ja sealt edasi jätan ma juba välisministeeriumile otsustada, kuidas detailid välja töötada," selgitas ta.

Lõuna-Korea pealäbirääkija Jeong Eun-bo ütles omakorda, et läbirääkimistel ei maininud USa esindajad kordagi võimalust, et riigis viibivate USA sõdurite arvu vähendatakse või et väed üldse välja viiakse.

Trump nõuab ka Jaapanilt suuremat panust

Väljaanne Foreign Policy kirjutab, et sarnane olukord on Washingtonil praegu ka Jaapaniga.

Trump soovib, et Tokyo maksaks umbes 50 000 USA sõduri kohalolu eest neli korda rohkem raha.

Uus hind esitati Jaapanile juba käesoleva aasta juulis, kinnitasid ametnikest allikad.

Lõuna-Korea suurendab koostööd Hiinaga

Daily Telegraph omakorda kirjutab, et USA ja Aasias asuvate liitlaste suhete murenemisest annab märku veel üks hiljutine areng.

Nimelt kirjutasid Hiina Rahvavabariigi kaitseminister Wei Fenghe ja Lõuna-Korea kaitseminister Jeong Kyeong-doo eelmise nädala pühapäeval alla leppele, mille kohaselt on kahel riigil plaanis arendada julgeolekusuhteid tagamaks regioonis stabiilsust.

Esmaspäeval kirjutas väljaanne The Korea Times oma juhtkirjas, et julgeolekualane liitlassuhe Lõuna-Korea ja USA vahel võib kokku kukkuda "Washingtoni jultunult mõõdutundetute nõudmiste tõttu". Ajaleht süüdistas president Trumpi selles, et viimane käsitleb liitlassuhet nagu "raha teenimiseks mõeldud kinnisvaratehingut".

Hiljutise arvamusküsitluse kohaselt on 96 protsenti Lõuna-Korea elanikest vastu sellele, et Soul hakkaks USA sõjalise kohaoleku eest rohkem maksma.