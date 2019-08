Deutsche Bank kinnitas teisipäeval saadetud kirjas, et nende käes on maksuandmed, mida esindajatekoja demokraadid on ametlikult nõudnud, et saada presidendi ja tema pereliikmete finantsseisu kohta rohkem informatsiooni.

Trump murdis 2016. aasta valimistel pikaaegset tava, mille järgi presidendikandidaadid avalikustavad oma maksuandmed. Seda on teinud enamus presidente alates 1970. aastatest, ehkki seadusega seda ei nõuta. Seetõttu on teda korduvalt kritiseeritud ning kui Demokraatlik Partei 2018. aasta valimiste järel esindajatekojas enamuse sai, asuti maksuandmete hankimiseks ka ametlikke samme astuma. Üks neist oligi kohtukutse kaalu oma nõue (subpoena), mille alusel nõutakse Trumpi omal ajal teenindanud Deutche Bankilt riigipea maksuandmeid. Trump on eraisikuna selle nõude kohtus vaidlustanud ning tõenäoliselt kujuneb sellest üsnagi pikk kohtuvaidlus, vahendavad Axios, Washington Post ja Bloomberg.

Ka Deutsche Banki kirja näol on tegu osaga eelpool mainitud kohtuvaidlusest. Täpsemalt on kohus hetkel kaalumas Trumpi vastunõuet, mille kohaselt tuleb tõkestada ligipääs tema maksuandmetele Deutsche Bankis ja Capital One Financial Corporationis.

Panga kirjas Trumpi nime otseselt ei mainita, samuti on enne avalikustamist mitmeid kohti kinni kaetud. Dokumendiga saab tutvuda SIIN.

Kongress soovib Trumpi tulumaksudeklaratsiooni kontrollida, kuna kahtlustab teda maksudest kõrvale hiilimises.

New York Times (NYT) kirjutas mai alguses Trumpi maksuandmetest, millest ajalehe väitel selgub, et aastatel 1985-1994 oli tema kahjum äritegevuses 1,17 miljardit dollarit. Trumpi kahjum oli nii suur, et ta vältis kaheksal aastal kümnest tulumaksu maksmist.

NYT avaldas artikli vaid päev pärast seda, kui rahandusminister Steven Mnuchin lükkas tagasi esindajatekoja demokraatidest seadusandjate taotluse tutvuda Trumpi viimase kuue aasta maksuandmetega, öeldes, et sellel puudub õiguslik põhjendus.

Mnuchin ütles esindajatekoja finantsteenuste komitee kuulamisel, et pole kunagi rääkinud Trumpi või Valge Majaga teemal, mis puudutab Trumpi maksuandmete edastamist kongressile.

Mitmed USA analüütikud on teemat kommenteerides märkinud, et Trump pole maksuandmete avalikustamise vastu mitte mingit väidetavate finantskuritegude, rahapesu või Venemaa-juurdlusega seotud küsimuste tõttu, nagu paljud demokraatidest kriitikud kahtlustavad, vaid põhjusel, et maksuandmed võivad kinnitada väiteid, et Trump pole kaugeltki nii rikas kui ta ise on mõista andnud. Ehk end aastakümneid eduka suurärimehe ja miljardärina esitlenud president ei pruugi tegelikult miljardär ollagi.