Trump palus ülemkohtul kaitsta tema maksuandmeid

USA president Donald Trump palus neljapäeval ülemkohtul keelata ühele prokurörile ligipääs tema maksudeklaratsioonidele, sest arvab, et tal on presidendina täielik puutumatus.

Trump murdis 2016. aasta valimistel pikaaegset tava, mille järgi presidendikandidaadid avalikustavad oma maksuandmed. Seda on teinud enamus presidente alates 1970. aastatest, ehkki seadusega seda ei nõuta.

Trump, endine New Yorgi ärimees, on esimene Ameerika president pärast Richard Nixonit, kes pole oma maksudeklaratsioone avalikuks teinud. Ta väidab, et ta ei saa seda teha, sest maksuamet auditeerib neid.

Opositsioonis olevad demokraadid pöördusid deklaratsioonide kättesaamiseks kohtusse ning algatatud kaasust peetakse tähtsaks võimude lahususe põhimõtte proovikiviks. Kui ülemkohus otsustab võtta asja menetlusse, siis läheb nende mõttekäik igaveseks luubi alla.

Manhattani ringkonnaprokurör Cyrus Vance, demokraat, nõuab Trumpi maksudeklaratsioone alates aastast 2011. Taotlus on samas ka osa uurimisest, mis keskendub pornotähele Stormy Daniels makstud rahale. Danielsi sõnul oli tal Trumpiga seksuaalsuhe enne, kui Trump 2016. aastal presidendiks kandideeris.

Föderaalne apellatsioonikohus otsustas eelmisel nädalal, et Trump peab dokumendid üle andma. Seetõttu otsustaski president ülemkohtu poole pöörduda.

Presidendi advokaadid argumenteerivad, et riigipeal on puutumatus mis tahes kohtuprotsessist ja uurimisest.

"Esmakordselt meie riigi ajaloos käivitas osariigi või kohaliku tasandi prokurör kriminaaluurimise USA presidendi vastu ning sundis talle peale kriminaalprotsessi," ütles Trumpi advokaat Jay Sekulow.

"Sellised poliitiliselt ajendatud kohtukutsed ilmestavad täielikult seda, miks ametisolev president peaks olema riiklikust kriminaalprotsessist puutumatu," lausus ta.

23. oktoobril toimunud kohtuistungil läksid Trumpi advokaadid isegi nii kaugele, et ütlesid, et presidendil oleks puutumatus isegi juhul, kui ta tänaval kellegi maha laseks. Advokaadid vaidlustasid selle viivitamatult ning demokraadid mõnitasid väidet.

Demokraatidest seadusandjad nii New Yorgis kui ka esindajatekojas on üritanud Trumpi maksudeklaratsioone kätte saada, kuid seni edutult.

Nii Trump, ettevõte Trump Organization kui ka presidendi kolm vanemat last on korduvalt keeldunud kongressile oma maksuandmeid tutvustamast. Esindajatekoja demokraatidest rahvasaadikud on veendunud, et maksuandmetega tutvudes on neil võimalik paremini uurida praeguse USA täitevvõimu võimalikke huvide konflikte või muid rikkumisi.

Mitmed USA analüütikud on teemat kommenteerides märkinud, et Trump pole nii aktiivselt maksuandmete avalikustamise vastu mitte mingit väidetavate finantskuritegude, rahapesu või Venemaa-juurdlusega seotud küsimuste tõttu, nagu paljud demokraatidest kriitikud kahtlustavad, vaid põhjusel, et maksuandmed võivad kinnitada väiteid, et Trump pole kaugeltki nii rikas kui ta ise on mõista andnud. Ehk end aastakümneid eduka suurärimehe ja miljardärina esitlenud president ei pruugi tegelikult miljardär ollagi.

Lisaks eelpool mainitud New Yorgi juhtumile, tegi ka Washingtoni föderaalne apellatsioonikohus otsuse, mille kohaselt peavad president Donald Trumpi raamatupidajad andma kongressi esindajatekojale riigipead puudutavad maksudokumendid.

Täpsemalt puudutab see otsus Trumpi maksu- ja äridokumente, mis on hoiul raamatupidamisfirmas Mazars USA LLP. Sisuliselt tähendab see seda, et maksuandmed jäävad kongressile üle andmata vaid juhul, kui sama kohus oma täiskoosseisus otsust muudab või USA ülemkohus selle otsuse täitmise tõkestab.

Apellatsioonikohus ei nõustunud seega presidendi advokaatide seisukohaga, et esindajatekoja järelevalvekomisjonil ei ole seaduslikku põhjust nimetatud informatsiooniga tutvuda.