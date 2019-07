Osariigi demokraadist kuberner Andrew Cuomo allkirjastas esmaspäeval seaduse, mille järgi peavad maksuametnikud jagama andmeid ametnikega, kelle on valinud või määranud üks kolmest kongressi kõrgest komiteest.

Seadus annab kongressile võimaluse minna mööda presidendi keeldumisest oma maksuandmeid avaldada, kuigi ilmselt vaidlustatakse seadus kohtus.

Cuomo sõnul tagab muudatus selle, et keegi ei seisa seadusest kõrgemal ja ta märkis, et see on loodud selliselt, et kaitsta tavaliste newyorklaste maksuprivaatsust.

Pole selge, kas osariigi maksuametnikud saavad säärase taotluse Trumpi andmete kohta või millal seda võib oodata.

Osariigi Vabariikliku Partei liider Nick Langworty siunas seadust ja ütles, et see on poliitiline rünnak, mis kohtus vett ei pea.

Kongress soovib Trumpi tulumaksudeklaratsiooni kontrollida, kuna kahtlustab teda maksudest kõrvale hiilimises.

New York Times (NYT) kirjutas mai alguses Trumpi maksuandmetest, millest ajalehe väitel selgub, et aastatel 1985-1994 oli tema kahjum äritegevuses 1,17 miljardit dollarit. Trumpi kahjum oli nii suur, et ta vältis kaheksal aastal kümnest tulumaksu maksmist.

NYT avaldas artikli vaid päev pärast seda, kui rahandusminister Steven Mnuchin lükkas tagasi esindajatekoja demokraatidest seadusandjate taotluse tutvuda Trumpi viimase kuue aasta maksuandmetega, öeldes, et sellel puudub õiguslik põhjendus.

Mnuchin ütles esindajatekoja finantsteenuste komitee kuulamisel, et pole kunagi rääkinud Trumpi või Valge Majaga teemal, mis puudutab Trumpi maksuandmete edastamist kongressile.

Trump murdis 2016. aasta valimistel pikaaegset tava, mille järgi presidendikandidaadid avalikustavad oma maksuandmed. Seda on teinud enamus presidente alates 1970. aastatest, ehkki seadusega seda ei nõuta.

Mitmed USA analüütikud on teemat kommenteerides märkinud, et Trump pole maksuandmete avalikustamise vastu mitte mingit väidetavate finantskuritegude, rahapesu või Venemaa-juurdlusega seotud küsimuste tõttu, nagu paljud demokraatidest kriitikud kahtlustavad, vaid põhjusel, et maksuandmed võivad kinnitada väiteid, et Trump pole kaugeltki nii rikas kui ta ise on mõista andnud. Ehk end aastakümneid eduka suurärimehe ja miljardärina esitlenud president ei pruugi tegelikult miljardär ollagi.