Trumpi koduosariigi parlamendis vastu võetud seadus tähendab, et maksuandmeid saab kongressile edastada ka ilma Trumpi nõusolekuta, kui loovutamisel on olemas määratletud ja seaduslikult pädev eesmärk.

Seaduse peab veel allkirjastama osariigi kuberner Andrew Cuomo, aga tema on Trumpi korduvalt kritiseerinud, nii et tõenäoliselt kuulutab ta seaduse välja.

Kongress soovib Trumpi tulumaksudeklaratsiooni kontrollida, kuna kahtlustab teda maksudest kõrvale hiilimises.

New York Times (NYT) kirjutas mai alguses Trumpi maksuandmetest, millest ajalehe väitel selgub, et aastatel 1985-1994 oli tema kahjum äritegevuses 1,17 miljardit dollarit. Trumpi kahjum oli nii suur, et ta vältis kaheksal aastal kümnest tulumaksu maksmist.

NYT avaldas artikli vaid päev pärast seda, kui rahandusminister Steven Mnuchin lükkas tagasi esindajatekoja demokraatidest seadusandjate taotluse tutvuda Trumpi viimase kuue aasta maksuandmetega, öeldes, et sellel puudub õiguslik põhjendus.

Mnuchin ütles esindajatekoja finantsteenuste komitee kuulamisel, et pole kunagi rääkinud Trumpi või Valge Majaga teemal, mis puudutab Trumpi maksuandmete edastamist kongressile.

Trump murdis 2016. aasta valimistel pikaaegset tava, mille järgi presidendikandidaadid avalikustavad oma maksuandmed. Seda on teinud enamus presidente alates 1970. aastatest, ehkki seadusega seda ei nõuta.

Mitmed USA analüütikud on teemat kommenteerides märkinud, et Trump pole maksuandmete avalikustamise vastu, mitte mingit väidetavate finantskuritegude, rahapesu või Venemaa-juurdlusega seotud küsimuste tõttu, nagu paljud demokraatidest kriitikud kahtlustavad, vaid põhjusel, et maksuandmed võivad kinnitada väiteid, et Trump pole kaugeltki nii rikas, kui ta ise on mõista andnud. Ehk end aastakümneid eduka suurärimehe ja miljardärina esitlenud president ei pruugi tegelikult miljardär ollagi.

Trump ja Pelosi jätkasid nägelemist Muelleri uurimise teemal

USA esindajatekoja demokraadist spiiker Nancy Pelosi väitis kolmapäeval taas, et president Donald Trump võib olla süüdi ametlikku süüdistust väärivas teos.

"President tõkestab õigusemõistmise toimimist ja on osa peiteoperatsioonist, mis võib olla süüdistust ja tagandamist vääriv rikkumine," ütles Pelosi.

Pelosi arvates on see, et Trump on jätnud tähelepanuta kongressi nõudmised, võrreldav president Richard Nixoni kukutanud hämamistega.

Trump on korduvalt Pelosi süüdistused tagasi lükanud.

"Ma ei harrasta mingisugust peitmist," ütles Trump.

Trump lükkas juba varem päeval tagasi kongressi demokraatide süüdistused Venemaa sekkumist riigi poliitikasse uurinud juurdluse tulemuste "kinnimätsimises".

"Ma ei tegele kinnimätsimistega," ütles Trump kiiruga korraldatud pressikonverentsil Valges Majas, kus ta oli vahetult enne seda kohtunud kongressi demokraatide liidrite Chuck Schumeri ja Nancy Pelosiga.

"Seega viige need võltsjuurdlused lõpule," lausus Trump, hoogustades rünnakuid uurimiste vastu, mida demokraatidest seadusandjad on alustanud tema rahaasjade ja tegevuse suhtes presidendina.

Muuhulgas ähvardas Trump, et kui kongressi demokraadid juurdlusi ei lõpeta, pole ta valmis arutama või kokku leppima parteiülestes küsimustes, näiteks infrastruktuuri teemal.

Esindajatekoja spiiker Pelosi süüdistas Trumpi varem eriprokurör Robert Muelleri 22 kuud kestnud juurdluse tulemuste "kinnimätsimises".

Esindajatekoja spiiker on demokraatidest parteikaaslaste üha suurema surve all alustada Trumpi suhtes tagandamisprotsessi, ehkki ta ise seda ei toeta ja tahab keskenduda juurdlustele presidendi kahtlase tegevuse päevavalgele toomiseks.

Trump süüdistas teisipäeval demokraate, et need olid pettunud eriprokurör Muelleri uurimise tulemustes ja tahavad seda nüüd korrata.

"Pärast seda, kui raisatud on 40 miljonit USA maksumaksjate raha, läbi töötatud 1,4 miljonit lehekülge dokumente ja küsitletud pea 500 inimest. Ja siis selgus, et see ei vasta demokraatide soovidele. Nüüd tahavad nad seda korrata. Seda ikka teha ei tohi, see on juba halb meie riigile," kirjutas Trump sotsiaalmeedias.

Trump märkis, et demokraadid tahavad küsitleda samu inimesi ja uurida samu dokumente ja sündmusi, mida Mueller, kuid teha nendest teistsuguseid ehk endale sobivaid järeldusi.