Facebook karmistab USA valimiste eel valimisreklaamide reegleid

See on sotsiaalmeediahiiu hiljutisim samm võitluses kasutajate manipuleerimise ja petmise katsete vastu pärast seda, kui ta tunnistas eksimusi 2016. aasta presidendivalimiste ajal.

Kuigi Facebook juba nõuab, et reklaamijad tõestaksid kes nad on ja kus nad asuvad, siis uute reeglite järgi peavad nad ka pakkuma rohkem teavet selle kohta, et nad on USA riigiametites arvel.

See tähendab, et reklaamijad peavad esitama oma maksukohustuslase numbri või muid tõendeid, et nad on föderaalses valimiskomisjonis registreeritud.

"Inimesed peaksid teadma kes nende häält mõjutada proovib ja reklaamijad ei tohiks saada varjata seda, kes reklaamide eest maksavad," teatas Facebook blogipostituses.

Facebook võtab oktoobri keskpaigaks maha kõik nõudeid eiravate organisatsioonide reklaamid.

Väikefirmad ja kohalikud poliitikud, kes ei suuda uusi nõudeid täita saavad endiselt oma reklaame Facebooki panna, kui nad esitavad kinnitatava telefoninumbri, aadressi või isikuandmed. Nende reklaamidele aga ei lisata märget, et need on "kinnitatud organisatsioonilt".

Facebooki teatel plaanib ta muuta oma reklaamide kogu, et hõlpsamini jälgida ja võrrelda USA presidendikandidaatide kulutusi.

Samuti keelab ta vastusena hiljutisele kodanikuõiguste auditile reklaamid, "mis selgelt heidutavad inimesi USA-s valima minemast".

Facebook nõuab ka kandidaatide kontode omanikelt kahefaktorilist tuvastamist ja asukoha kinnitamist, põhjendusega, et nad saaks kinnitada, et need lehed kasutavad päris kontosid ja asuvad USA-s.