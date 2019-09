USA osariigid alustasid Facebooki suhtes konkurentsiuurimist

USA ametnike teatel alustati Facebooki suhtes konkurentsiuurimist, et selgitada välja, kas sotsiaalmeediahiid on lämmatanud konkurentsi ja ohustanud kasutajaid.

New Yorgi osariigi peaprokurör Letitia James teatas juurdlusest, mille taga on veel seitse osariiki ja Columbia ringkond. Tegu on esimese konkurentsiuurimisega Ühendriikides, mida mõne tehnoloogiahiiu vastu algatatud on.

"Isegi suurimad sotsiaalmeediaplatvormid maailmas peavad järgima seadusi ja austama tarbijaid," ütles James.

"Me kasutame iga meie käsutuses olevat uurimisvahendit, et teha selgeks, kas Facebook on ohustanud kasutajate andmeid, vähendanud tarbijate valikute kvaliteeti või suurendanud reklaamihinda," lisas ta.

Ühendriikides arvatakse, et praegusele järgneb veel hulgaliselt uurimisi Facebooki ja teiste tehnoloogiahiidude tegevuse kohta.

USA meedia teatas alles kolmapäeval, et rohkem kui 400 miljoni Facebooki kasutaja telefoninumbrid lekkisid internetti. Avalik server salvestas 419 miljoni kasutaja andmed mitmest andmebaasist. Ohvrite seas olid umbes 133 miljoni USA, rohkem kui 50 miljoni Vietnami ja 18 miljoni Briti kasutaja kontod, kirjutas tehnoloogiauudiste portaal TechCrunch.

Andmebaasides olid Facebooki kasutajate ID-d ehk iga kontoga seotud ainulaadne number, aga ka kasutajaprofiilide telefoninumbrid, kasutaja sugu ning asupaik, kirjutas väljaanne. Kasutajate nimed avalikud polnud.