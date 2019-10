Kui varem võis süüdistuse saada ka juht, kelle verest leiti jälgi päevadetagusest kanepi tarvitamisest, siis pärast seda, kui kõrgem kohtuaste tõlgendas, et seaduse järgi ei saa karistust määrata juhul, kui ei suudeta tõestada, et aine ka tegelikult mõjutas juhi võimet autot juhtida, on politsei kohtu otsusest ka juhindunud, kirjutab Yle.

Uue tõlgenduse järgi tehakse vahet joovet tekitava keemilise ühendi ja ainevahetuse tagajärjel organismi jäänud ühendi ehk metaboliidi vahel.

Kui inimene tarbib kanepit, siis jõuab tema organismi THC ehk tetrahüdrokannabinool, mille puhul tekib joove ning selle leidmisel juhi verest esitatakse talle süüdistus. Organismis moodustub ainevahetuse tagajärjel THC-st metaboliit nimega karboksütetrahüdrokannabinool (THC-COOH), mille puhul ei ole tõestatud, et see mõjutaks autojuhti.

Kui THC jäljed kaovad verest kuue kuni kaheksa tunni jooksul, siis THC-COOH püsib veres päevi, isegi nädalaid. Tegu on omamoodi kanepi "sõrmejäljega", mis reedab kanepi kasutamise ka mõnda aega hiljem.

THC-COOH puhul on aga oluline see, et see ei tekita joovet ega nõrgenda juhtimisvõimet. Seetõttu leidiski kõrgem kohtuaste, et THC-COOH verest leidmise puhul pole tõendatud muutunud juhtimisvõime.

Soome terviseametist öeldi Ylele, et taoline järeldus on igati loogiline, sest kui kanepi tarvitamisest on möödas juba päevi, ei mõjuta see kuidagi autojuhi käitumist.

Kõrgema kohtu otsusest on oma tegevuses lähtunud ka politsei ja prokuratuur, kes vastavalt ei algata menetlust ega esita süüdistust.

"Reageerisime otsusele ja muutsime oma toiminguid. Tühja tööd pole vaja teha," lausus Helsingi politsei uurija Ilpo Pajunen.

Soome kriminaalseadustikus oli varem joobes sõitmise kohta sätestatud, et karistama peab juhti ka siis, kui tema organismist leitakse joovastava aine metaboliiti.

Politsei statistika järgi leiti mullu Soomes THC-d 1784 autojuhilt võetud vereproovist. THC-COOH jälgi leiti aga 3794 proovist. Samas ei leia politsei, et sellest võiks järeldada, nagu oleks ligi 4000 juhti alusetult karistatud. Politsei sõnul tehakse narkotest ainult siis, kui selleks on mingi põhjus, näiteks autojuhi kahtlane või tavapäratu käitumine.

Seetõttu ei usuta politseis, et tuhandeid narkoteste tehti lihtsalt kõhutunde järgi, vaid nende tegemiseks on autojuht ikkagi ise mingi põhjuse andnud – näiteks ebakindel sõidustiil.

Kanepi kasutamine Soomes on endiselt seadusevastane ning seda kohtuotsus ei muuda.