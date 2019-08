Talisupluseks ei saa tänast ujumismatka küll nimetada. Kuigi hooaega avati just sellise, seitsme silla alt läbi ujumisega juba viiendat korda, pole veel kunagi juhtunud, et augusti lõpus saaksid talisuplejad hüpata 21-kraadisesse jõevette.

"Meil on ilus Tartu linn, meil on fantastiline ülikool, Emajõgi, ägedad tartlased, aga pärnakatel on kahe silla jooks. No me peame ikka paremad olema, tegime seitsme silla ujumise. Ja teine põhjus on see, et see oli algselt mõeldud taliujujate hooaja avamiseks, et septembri algus, tavaliselt on siis juba härmatis maas, aga noh näed, vanajumal armastab meid liiga palju ja pani liiga palju sooja siia, niiet jälle suvine pidu," rääkis Seitsme Silla ujumismatka korraldaja Margus Ruusmaa.

Nii soe vesi tõmbas matkale ka neid, kes taliujumisega kuidagi seotud ei ole. Severin ütles, et tema on seni taliujumisega tegelenud vaid peale saunaskäiku.

"Kui kliimasoojenemine tõesti nii kaugele läheb, et meil talvel ka 20 kraadi on, võib-olla siis (hakkan käima), aga mitte varem," lausus ta.

Samas ei takistanud soe vesi juba kogenud taliujujaid.

"Vahepeal läheb ikka vesi soojaks, ikka ootame juba talve jah," ütles Külli.

Kuigi tegemist oli matka, mitte võistlusega, tuli veidi rohkem kui kuuekilomeetrise retke esimene lõpetaja, Eili, finišisse mitmesaja meetrise edumaaga. Tema sõnul on taliujumine hea nii tervisele kui ka tujule.

"Need, kes alustavad, peaksidki alustama sügisel ja käima järjepidevalt paar korda nädalas, siis on talvel parem," ütles Eili.