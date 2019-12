Haapsalus muutub talisuplus üha populaarsemaks

Haapsalu talisuplejad otsustasid jõuluõhtu eel kosutada oma keha ja vaimu karastava ujumisega. Talisupluse harrastamine on Haapsalus viimastel aastatel järjest populaarsemaks saanud ja harrastajatel on Westmeri sadamas oma nurk, kus on soojak, riietuskabiinid ja merre viivate redelitega ujuvkai.