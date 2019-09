Pärnu Tammsaare kool alustas õppeaastat renoveeritud majas

Tammsaare kooli pere kogunes kooliaasta alguse aktuseks vastrenoveeritud maja ette. Uus ja huvitav oli mõistagi 1. klassi omadel, kuid ka vanematel õpilastel, sest osa eelmisest õppeaastast õpiti asenduspinnal ja vana maja on tundmatuseni muutunud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kooli remondiks kulus 3,5 miljonit eurot ja nüüd on 1965. aastal ehitatud maja nagu uus.

Riidehoid, nagu kõik muugi on kirjeldamatult muutunud. Koolis on 411 õpilast. Mullu oli õpilasi 390, nüüd on lisandunud eesti õppekeelega klass.

Õppealajuhataja Reet Merilaine sõnul tähendab Eesti õppekeelega klass seda, et koolis õpivad kõik Tammsaare kooli piirkonna lapsed. "Need on Eesti peredest lapsed ja õpivad nii nagu Eesti koolides eesti keeles. Kui keelekümbluses on oma protsent, mida nad õpivad eesti keeles, mida vene keeles, siis see on tavaline eesti klass, nagu Mai koolis, Vanalinna koolis, Kuninga tänava põhikoolis. Koolid olid üle koormatud ja meil jälle ruumi oli. Ja ma usun, et meie uues hoones, meie heas asukohas tuleb neil tore õppeaasta," rääkis Merilaine.