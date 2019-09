Kuigi aasta alguses teatas riigifirma Eesti Raudtee kavatsusest ütelda aasta lõpus üles Tartu jaamahoone ootesaali rendileping, on nüüdseks kokku lepitud, et Eesti Raudtee jätkab rentnikuna, kuid allrentnikuks saab Elron.

"Eesti Raudtee on otsustanud Tartu vaksalihoone lepinguga jätkata, kuna saime üürileandjaga kokkuleppele, et võime kasutatavad ruumid anda allüürile AS-ile Eesti Liinirongid (Elron)," teatas Eesti Raudtee juhatuse esimees Erik Laidvee Tartu Postimehele.

Tartu abilinnapea Reno Laidre selgitas, et Tartu jaama haldamine on jagatud mitme äriühingu vahel: maja kuulub Lõuna Varahaldusele, raudteetaristu, sh perroonide ja perroonidele pääsemise eest hoolitseb Eesti Raudtee, reisijateveo ja teavitusega tegeleb Elron.

"Järgmine areng, mida me ootame, on teisele perroonile pääsemine, peaidee on ehitada pikk kaldtee, seda teeb Eesti Raudtee," rääkis Laidre.

Lõuna Varahalduse esindaja Kaspar Kokk lisas, et jaamahoone maapealne osa on täiel määral valmis ja kõik ruumid rendile antud, välja ehitamata on 400-500-ruutmeetrit sokliosa, mille aknad avanevad Vaksali tänava poole.