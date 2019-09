Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul on reisijate arv kasvanud praktiliselt kõikidesse sihtkohtadesse, kõige enam kasvas reisijate arv Stockholmi, Londonisse, Berliini ja Riiga.

"Need linnad on ka kõige tihedama liikluse, aga ka tihedama lennufirmade vahelise konkurentsiga sihtkohad, mille kasv on paljuski stimuleeritud odavatest piletihindadest. Neil turgudel on näha ülekuumenemist, mistõttu võib prognoosida, et talvehooajal neid sihtkohti teenindavate lennufirmade arv väheneb," rääkis Pärgmäe.

Tartu Lennujaama reisijate arv kasvas võrreldes eelmise aastaga 34 protsenti ehk 722 inimese võrra, ulatudes augustis 2725 lennureisijani.

"Eriti on põhjust rõõmustamiseks Tartu lennujaama tulemuste üle, kus on tunda, et nõudlus on jõudnud järgi pakkumisele ning Tartu-Helsingi liin on tartlaste reisiplaanidesse lõpuks sisse võetud," sõnas Pärgmäe.

Augustis toimusid otselennud kokku 35 regulaarliinil, millele lisandus 15 tellimuslendude sihtkohta. Suur osa regulaarliiklusest on jaotunud peamiste sõlmjaamade nagu Helsingi, Riia, Frankfurdi ja Stockholmi vahel. Tellimuslendudest on hooajale omaselt populaarseimad Türgi, Bulgaaria ja Kreeka kuurordid.

Suurim vedaja airBaltic teenindas augustis 23 protsenti reisijatest, Nordica 14 protsenti ja Ryanair 10 protsenti. Odavlennufirmadega lendas kokku viiendik kõigist reisijatest.

Regulaarlendude keskmine täituvus oli 80 protsenti, mullu oli täituvus samal ajal 76 protsenti.

"Need näitajad on hea indikatsioon inimeste reisihuvist, mille jätkumist loodame ka sügishooajal, kui puhkusereisijate osakaal väheneb ja ärireisijate arv suureneb," lisas Eero Pärgmäe.