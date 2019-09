Ratas kommenteeris Vikerraadios rahandusminister Martin Helme ettepanekut, et PPP-projektide raames võiks juba lähiaastatel ehitada Tallinnast lähtuvad suured maanteed Tartusse, Pärnusse ja Narva neljarajaliseks ning ehitada ka silla üle Suure väina. Sisuliselt tähendab see, et ehituseks võtab laenu erafirma, kuid riik jääb aastakümneteks taristu kasutamise eest maksma.

"PPP on üks alternatiiv. Siin on küsimus, kas me teeme lõpphinnas kallimalt, aga saame asjad see-eest valmis palju kiiremini. Ja mitte ainult ehituslikult, vaid ka eelarve reeglistikult."

Ratas meenutas oma Tallinna linnapea aega, kus koolihoonete renoveerimisega tehti esimesed PPP-projektid.

"Rahaliselt tuli see linnale kallim, aga saime koolid kiirelt korda. Koolijütsidel ja nende vanematel pole ju aega oodata, et 30 aasta jooksul tehakse hooned korda."

Küsimusele, et see koostöö Urmas Sõõrumaaga tõi kaasa ka teravat kriitikat, vastas Ratas, et need olid toona esimesed PPP-projektid ja väga palju rohkem näiteid ka pole.

"PPP on edukas, kui kõrval on mingi alternatiiv. Muhusse viiva silla puhul on alternatiiv parvlaevaühendus. Maanteede puhul aeglasem ja kitsam tee. Ehk küsimus on lõppkokkuvõttes selle, et kas objektide valmimise ajaline kiirus kaalub üles kallima hinna," sõnas Ratas.

Peaminister lisas, et rahandusminister Martin Helme ettepanek on sedavõrd värske, et vara on rääkida, milline suurtest maanteedest tuleks esimesena ehitada neljarajaliseks või peaks see esimesena ehitama hoopis silla mandrilt Muhu saarele.

"Ja unustada ei saa seda, mida arvavad asjast kohalikud - silla puhul tuleb küsida arvamust ka Muhu ja Saaremaa elanike käest," lisas Ratas.

Helme poolt välja pakutud PPP-projektide temaatika tuleb Ratase sõnul lähemalt arutusele 18. septembril.