Äsja elektrivõrku ühendatud kompleksi investeeriti kolm miljonit eurot ja selle aastatoodang ulatub nelja miljoni kilovatt-tunnini. Päikesepargis toodetud elekter läheb üldisesse elektrivõrku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Taastuvenergia on see, millest tasub toota elektrit, et ta oleks ikka pikaajaliselt jätkusuutlik ja piisavalt roheline. Päikeseenergia on just see, mis tundub meile tänasel hetkel väga potentsiaalikas ja huvitav," selgitas Eesti Gaasi juhatuse liige Margus Kaasik.

Päikesejaam asub endise Rääma prügila aastate eest rekultiveeritud alal, kuhu muud tootmist rajada ei saakski. Koostöö Pärnu linnaga läks Eesti Gaasil ladusalt.

"Pärnu linn, ma arvan, on teistele linnadele eeskujuks. Me ikkagi väga kiiresti jõudsime kõikidele kokkulepetele - detailplaneeringud, kogu ehitusprotsess, kõik load. Pärnu linn on roheenergeetika osas kogu Eestile eeskujuks. Nad on päikeseelektrijaama teinud, nad saavad aru, kui oluline on, et ühistransport ei saastaks keskkonda, nad on läinud biogaasi peale, gaasibusside peale, nad arutavad siin juba biometaani tootmist," selgitas Eesti Gaasi nõukogu esimees AIn Hanschmidt.

Päikeseenergiajaam koosneb 13 000 paneelist. Jaama võimsus on umbes 4000 kilovatti. Jaam katab umbes 1000 majapidamise elektrivajaduse.

Päikesepargi elueaks hinnatakse 25 aastat, investeering peaks end ära tasuma kümne aastaga.