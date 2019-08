Kofkin kohtus linnaametnike mõjutamisest: see on absurd

Harju maakohtus Tallinna enise linnapea ja Keskerakonna pikaaegse juhi Edgar Savisaare korruptsioonikaasuse raames ütlusi andnud ärimees Alexander Kofkin rääkis neljapäeval, et pole kunagi üritanud linnaametnikke endale sobilike otsuste suunas mõjutada ja sellised süüstavad väited on absurd.

Kofkin märkis esmalt, et tunneb Savisaart 1980. aastate lõpust, kui ta asutas firma Estkompexim, ning on kõik need aastad olnud Savisaarega sõbralikes suhetes. Kofkin märkis, et on oma ettevõtete ainuomanik, kuid nende otsese juhtimisega juba pikka aega ei tegele, nimetades kaitsja suunamisel Meriton Hotelsit ja Estkompexim Toitlustust.

Kofkin meenutas, et juba 1997. aastal loodud Estkompexim on algusest peale tegutsenud Tallinnas Raekoja platsil asuvates ruumides, kus Nõukogude aja lõpus asus "haisev kartuli ja kapsa" müügipunkt. Sealjuures sai ta ruumid valitsuse korraldusega. Kofkini sõnul tuli kogu ruumide sisustus ümber vahetada, et luua kaasaegne müügikoht, ja investeerida tuli ligi pool miljonit dollarit. Hiljem, kui ruumid läksid üle Tallinna linnale, hakkas linn sõlmima üürilepinguid ja neid pikendama. Ühtlasi võttis linn osa renoveeritud ruume endale infopunkti loomiseks, meenutas Kofkin. "Tulime vastu, kuigi soovisime saada kindlust, et rohkem meid enam ei segataks, ja nii ka meile vastati," rääkis Kofkin ajast, kui Tallinna linnapea oli Ardo Aasmäe.

Ühtlasi meenutas Kofkin, et tema ettevõttel oli veel mitmeid pindu Tallinna kesklinnas, mille linn tema käest hiljem ülekohtuselt ära võttis, jättes renoveerimisele kulunud miljonid hüvitamata.

Raekoja platsi ruumid õnnestus Kofkini fimal endale säilitada, samas kinnitas Kofkin, et ta ei teagi üksikasjaliselt, kuidas rendipindade üürilepingute pikendamine aasta aastalt käis. "Selleks, et kõnesolevaid üürilepinguid pikendada, pole ma ühtegi korda ühegi ametnikuga kohtunud ega ühelgi nõupidamisel osalenud. See pole minu töö üldse," rääkis Kofkin, lisades, et nende küsimustega tegelesid tema alluvad Peedu Zeiger ja Kristjan Kasak.

Kofkin meenutas, et ta on ka Savisaarele kurtnud, et oma ettevõtluse ajaloos on linn temaga ülekohtuselt käitunud. "Võib-olla on sellega seotud ka see restorani Balalaika jutt (kohtumine Savisaarega - BNS), et ta võimaluse korral hoiaks olukorral silma peal. Ma ei näe selles midagi halba, kuna ma pole midagi palunud tal teha," rääkis Kofkin. "Me vestlesime alati palju poliitikast. Meil oli juttu ka menüüdest ja toiduvalikutest. Rääkisime tervisest ja jagasime teatud kogemusi. Loomulikult jutuajamise lõpuks tuletasin ka meelde, et me tahame, et ikka kümneaastane leping läheks läbi. Minu soov oli, et ta kontrolliks, et ametnikud ei korraldaks midagi sellist, mis ei ole korras," rääkis Kofkin.

Küsimusele, kas Kofkini huvides oleks olnud mõjutada linnaametnikke või kallutada neid endale sobilike otsuste suunas, vastas Kofkin, et see on absurd ja "ma suudan ise omi asju korraldada".

Kofkin kinnitas, et pole kohtumisel Savisaarega kunagi pakkunud talle mingeid hüvesid. "Hispaania reisist rääkimise tagamõte oli see, et ma tean, et tal (Savisaar - BNS) oli tervisega probleeme ja ta tahab pingeid maha võtta," meenutas Kofkin. Ärimehe sõnul soovis ta Savisaart kui sõpra aidata ja organiseeris talle lennu Hispaaniasse.

Küsimusele, kas Savisaare Hispaaniasse lennu eelduseks oli, et linnavõim on eelnevalt pikendanud Estkompeximi üürilepingut, vastas Kofkin, et see on absurd. Kofkin kinnitas, et ta on võõrustanud mitmeid teisigi sõpru, näiteks Eino Baskinit ja Epp Maria Kokamäge, ja migeid vastuteeneid neilt pole eeldanud. "See poleks ju kohane," rääkis Kofkin.

INTA konverentsi korraldamist meenutades märkis Kofkin, et kuulis sellest ilmselt 2014. aasta sügisel, kui Savisaar sellest talle rääkis. "Ta oli väga uhke, et ta valiti sinna asepresidendiks ja et ta suutis veenda kolleege, et järgmine INTA konverents toimuks Eestis," meenutas Kofkin. "Ja siis küsis, et kas ma ka tahaks osaleda selles pakkumises," ütles Kofkin, lisades, et see jutuajamine toimus pärast Savisaare Hispaania reisi. "Ma ei tea, kuidas neid protsesse korraldati," ütles Kofkin, lisades, et ta pole kunagi palunud Savisaarelt abi INTA kongressi toomisel Meritoni hotelli.

Mis puudutab Savisaare poolt hotellitoa kasutamist Meritoni hotellis, märkis Kofkin, et tal pole kunagi olnud Savisaarega jutuks, et talle peaks võimaldama tasuta toa kasutamist. Mis aga puudutab hotelliarvet Savisaare majutamise kohta, mis leiti Kofkini valdusest, märkis Kofkin, et ilmselt andis Savisaar talle arve koos rahaga ja hiljem tasuti see hotelli kassasse.

Küsimusele, et miks Kofkin tegeles Savisaare ja Siret Kotka hotelli broneeringuga Hispaanias, vastas Kofkin, et Savisaare üksi tuleku korral oleks ta saanud peatuda ka Kofkini kodus, kuid Savisaar ütles, et ta võtab kellegi kaasa. "Siis võttis Savisaar taskust 1500 eurot ja küsis, kas sellest majutuseks piisab," rääkis ärimees. Kofkini sõnul võttis ta raha vastu ja andis selle hiljem oma autojuhile Stanislav Andrejevile, et viimane hotellis broneeringu teeks. "Ma isegi ütlesin talle, et see on raha, mille andis mulle härra Savisaar, et broneerida hotell," lisas Kofkin.

Savisaare ja Kotka Hispaaniasse jõudes arutasid nad, milliseid terviseprotseduure saaks teha. Üks kõne all olnud kliinik oli Savisaare jaoks liiga kallis, kuid siis mindi tegema protseduure, mis Kofkinil juba endale tellitud oli, meenutas ärimees. Kuna oli teada, et hotellibroneerigust jäi osa raha üle, mis oli Kofkini käes, siis sellest finantseeris Kofkin terviseprotseduure, tunnistas ärimees, rõhutades, et pole mingeid hüvesid Savisaarele ja Kotkale pakkunud. "Tean, et Kotka tasus oma ravi eest ise," rõhutas Kofkin, lisades, et muud ta sellest ei tea. "Ei!" oli Kofkin resoluutne, vastates küsimusele, kas ta läks Savisaare ja Kotkaga tuttava arsti juurde, et neile tasuta meditsiiniteenuseid pakkuda.

Kofkin meenutas, et Savisaarega oli kokkulepe, et võimalusel aitab ta Savisaart Hispaanias transpordiga, kuid kindlasti polnud konkreetset lubadust, et Savisaarele ja Kotkale oleks tagatud 100 protsenti autotransport kogu nende Hispaanias viibimise ajal. "Olen neid kutsunud ja toitlustanud, kuid see pole mingi altkäemaksu afäär," rääkis Kofkin. Ta lisas, et mõnede teiste külalistega on ta palju rohkem tegelenud. "Nendega polnud vaja, nad olid noor armunud paar," rääkis Kofkin Savisaare ja Kotka Hispaanias viibimisest. Savisaare ja Kotka tagasilennu piletite eest, mille Kofkin oma töötajate kaudu organiseeris, maksis Savisaar sularahas, meenutas Kofkin. "Ta maksis ikka sularahas," lisas ärimees. "Me oleme liiga heas sõbralikus vahekorras, et me peaks omavahel äri tegema," kirjeldas Kofkin oma suhteid Savisaarega. "Kui ma ütlen, et ma aitan midagi organiseerida, siis ei tähenda see, et ma tahan selle eest maksta."

Ärimees kirjeldas kaitsja küsimustele vastates ka Estkompeximi ja Raekoja platsi ruumide allrentniku Amintor OÜ ärisuhteid, kinnitades, et need olid väga head hetkeni, kui ilmus meedias, et Kofkin on sattunud kriminaaluurimise alla. Siis hakkas Amintor tõstatama lepingu osas küsimusi, samas pole Kofkin enda sõnul kunagi Amintoriga läbirääkimisi pidanud ega nende juhtidega vahetult kohtunud. Küsimusele, kas ta on kasutanud Amintorilt saadud vahendeid Keskerakonna või Savisaare toetamiseks, vastas Kofkin eitavalt. Pärast seda, kui Amintor keeldus oma lepingujärgseid kohustusi täitmast, on Estkompexim öelnud allrendilepigu üles ja nõuab tsiviilhagiga saamata jäänud raha maksmist.

Mis puudutab Savisaarele laenatud 500 000 krooni, meenutas Kofkin, et toona oli Savisaarel käimas lahutusprotsess Vilja Savisaarega ja Viljale tuli raha maksta. 2015. aasta oktoobriks pidi Savisaar laenu tagastama, kuid siis ta seda teha ei saanud, kuna toimus läbiotsimine ja Savisaarelt võeti sularaha ära. Seetõttu pikendas Kofkin laenu tagasimakse tähtaega. "Tema positsioon, maine ja väärikus ei andnud mingisugust põhjust arvata, et ta ei maksa mulle raha tagasi," lisas Kofkin, märkides, et laenu tagasimakse tähtaega sai pikendatud kolme aasta võrra. Samas on laen senini tagastamata. "Ma pole nagu väga pressinud ka, see pole mulle elu küsimus, kas ta maksab varem või hiljem," ütles Kofkin, märkides, et laenunõude kustutamiseks pole põhjust.

Neljapäeval andis Harju maakohtus videosilla vahendusel Hispaaniast tunnistusi ka Hispaania hotellides meditsiinitöötajana praktiseeriv Ursula Bernerth, kes meenutas, et Savisaare raviprotseduuride eest tasus Kofkin, samas ei tundunud talle, et see oleks olnud tasu mõne varasema teene eest.

Neljapäeval andis kohtus tunnistusi ka Kofkini assistent-autojuht Stanislav Andrejev, kes kinnitas, et kulutused, mille tegid Savisaar ja Siret Kotka Hispaanias Kofkinil külas olles, tasusid nad ise.

Mõned nädalad tagasi andis kohtule tunnistusi Savisaarele meelehea pakkumises süüdistatav ettevõtja Vello Kunman, kes eitas tutvust Savisaarega ja talle raha pakkumist.

Enne seda pidas kohus istungi 19. juunil, kui Kunmani kaitsja vandeadvokaat Paul Keres taotles täiendava tunnistaja kutsumist, et tõendada 2014. aasta lõpus jõulupeol Villu Reiljani purjutamist enne tema kohtumist Savisaarega. Kohus selle taotluse ka rahuldas, kuid hiljem loobus kaitsja täiendava tunnistaja kutsumisest.

18. juunil tunnistas ettevõtja Hillar Teder, et 2014. aastal rahastas ta varjatult Keskerakonda. Pärast Tederi antud ütlusi rahuldas kohus prokuratuuri taotluse ja lõpetas tema kriminaalasja oportuniteediga. Teder peab tasuma kriminaalmenetluse lõpetamise eest riigi tuludesse sunniraha 200 000 eurot.

Ühtlasi tegi kohus juuni keskel määruse, millega eraldas juriidilise isikuna kohtu all oleva Keskerakonna materjalid eraldi menetlusse, kuna partei on avaldanud soovi minna riigiprokuratuuriga karistuse osas kokkuleppele.

Mullu detsembri lõpus tegi riigikohus otsuse, millega Edgar Savisaar vabastati tema tervisliku seisundi tõttu kohtu alt.

Riigiprokuratuur süüdistas Savisaart Tallinna eelarvevahendite kasutamises enda ja Keskerakonna huvides ehk omastamises suures ulatuses, samuti neljas altkäemaksu võtmises, rahapesus ning Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises.

Keskerakond on kohtu all juriidilise isikuna.

Savisaarele altkäemaksu andmises süüdistatuna on kohtu all veel ettevõtjad Aivar Tuulberg, Alexander Kofkin ja Vello Kunman.

Tallinna linnavolikogu endist esimeest ja praegust riigikogu liiget Kalev Kallot süüdistab prokuratuur kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele ning Savisaarele altkäemaksu vahendamises süüdistati ekspoliitik Villu Reiljani.

Omastamisele kaasaaitamises süüdistatavana oli kohtu all ka Põhja-Tallinna linnaosavanema endine asetäitja Priit Kutser, kuid tema suhtes lõpetati menetlus oportuniteediga.

Kohtuprotsess algas Harju maakohtus 2017. aasta 12. juunil, kui kõik süüdistatavad kinnitasid, et nad ei tunnista end süüdi. Vaid kohtu all olnud ekspoliitik Villu Reiljan võttis süü omaks ning tema osas lahendas kohus süüasja kokkuleppemenetluses.

2017. aasta oktoobris kinnitas maakohus Reiljani altkäemaksu vahendamise kriminaalasjas riigiprokuratuuriga sõlmitud leppe, mille järgi pidi Reiljan karistusena maksma riigile veidi üle 33 000 euro.