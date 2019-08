Kunman rääkis kohtus, et tegeles tõesti tema tütrele kuulunud Sihi tänava kinnistu probleemidega, kuid tegemist oli pelgalt isa-tütre suhtega.

"Tütar oli lapseootel ja ma tõesti ei soovinud, et ta läheks linnaametnikega võitlema. Ja kuna mul oli tütrelt volitus, siis tegelesin sellega," meenutas Kunman 2014. aasta detsembri asjaolusid, kui Tallinna linnavõim oli naabrite kaebuse alusel avastanud, et Sihi tänava ehitus ei vastanud projektile.

Kunman meenutas, et 2014. aasta 10. detsembril tegi linnavõim ettekirjutuse, et tuleb peatada ehitus ja hoone tuleb viia kooskõlla projektiga. Sellest sai Kunman enda sõnul teada 12. detsembril. Paar päeva hiljem toimus aga Kunmani ettevõtte jõulupidu, kus Kunman enda sõnul vestles majaga seotud probleemist tütre ja viimase elukaaslase Rome Arumaaga mitu tundi.

"Tütre poolt jäi kõlama, et ta ei soovigi elada sellises majas, millel on vaenulikud naabrid," meenutas Kunman, lisades, et seejärel pakkuski ta tütrele teisigi maju, millest ühe ta ka välja valis.

Kunman kinnitas, et Sihi tänava kinnistu asjus ei olnud tal kunagi olnud otseselt suhtlust Villu Reiljaniga.

"Küll aga me oleme istunud ühe laua taga, see oli 15. detsembri hommikul, kui Villu tuli tööle, ja siis Rome Arumaa rääkis ka majaga seotud probleemidest. Villul tekkis ka küsimusi maja kohta, ta imestas, et kuidas niimoodi ja naamoodi. Kuid tegelikult rääkis peamiselt Rome, mina ei rääkinudki. Ja miks ma oleks pidanudki sellest Villuga rääkima?" rääkis Kunman.

Kunmani sõnul hakkas Reiljan seejärel rääkima kalamehe ja jahimehe jutte, mille peale Kunman lahkus vestusringist. "Et ta Savisaare juures käib... ma teadsin, et tal on kombeks igal aastal sinna minna," meenutas Kunman, lisades, et konkreetsetest Reiljani käikudest ei teadnud ta midagi.

Küll aga meenus Kunmanile, et kui tema firma jõulupeo lõpus ta Reiljaniga rääkis, ütles Reiljan, et ta läheb Savisaare juurde, ja küsis, kas Kunman tahab Savisaarele miskit edasi öelda. "Ma ütlesin talle, et ma ju ei tunnegi Savisaart," meenutas Kunman. Hiljem, kui Kunman taas Reiljaniga rääkis, oli Reiljan Kunmanile öelnud, et käis Savisaare juures.

"Mina isiklikult Savisaart ei tunne," rõhutas Kunman, lisades, et on vaid korra Savisaarega kohtunud. "See oli umbes 15 aastat tagasi, siis mainisin talle, et mul on linnas raske, mille peale Savisaar põlglikut lahkus. Savisaar on selline inimene, kes minuga ei sobi," lisas Kunman.

Küsimusele, kas ta andis Reiljanile Sihi tänava kinnistuga seotud dokumente, vastas Kunman, et tema pole midagi Reiljanile andnud, vaid seda võis teha Rome Arumaa. "Ma pole kunagi Reiljanil palunud Savisaare jutule minna, see pole terve inimese jutt," rääkis Kunman.

Ta tunnistas, et ta on 2014. aasta suvel arutanud Reiljaniga Keskerakonna toetamist, kuid "sellel oleks olnud väga halb maik juures".

"Olen küsinud Villu käest, et kui suur on suur raha poliitikute jaoks. Reiljan vastas, et juttu võiks olla paarikümnest tuhandest. Eks need jutud olid nii, et Villu rääkis ja mina kuulasin," rääkis Kunman, lisades, et konkreetselt pole ta kellelegi siiski toetust lubanud. Ka ei mäletanud Kunman, et pärast 2014. aastat oleks tal kellegagi sellel teemal juttu olnud.

Kunman meenutas, et talle tuli väga suure üllatusena, kui talle esitati kahtlustus altkäemaksu andmises.

"Kui ma sellest teada sain, läksin kohe Reiljani juurde ja küsisin, et mis toimub. Reiljan ütles seepeale, et vaata oma venda (justiitssüsteemi osas kriitiline endine kohtunik Leo Kunman - BNS) ja mõtle tema peale - seal on põhjus, miks sind kahtlustatakse. Reiljani positsioon oli, et mingit kuritegu pole toime pandud," meenutas Kunman.

Hiljem rääkis Reiljan, et on käinud juba mitu korda prokuratuuris ja kutsus ka Kunmani sinna kaasa. "Et läheme ja lõpetame selle jama ära. Et muidu hakatakse sind kottima ja käid kümme aastat selle kohtu vahet. Seepeale ma mõtlesin, et olgu küll, näidake, millega ma pean leppima. Selle peale tuli prokuratuurist pikk kiri, millega ma kõik väidetavalt olen hakkama saanud. Aga kui ma oleks sellele alla kirjutanud, vot siis oleksin ma sooritanud kuriteo. Oleksin siis tunnistanud Savisaare vastu, et kõik see on toimunud, aga seda pole ju juhtunud," rääkis Kunman.

Reiljan olla seepeale palunud Kunmanilt andeks. "Ta ütles, et anna mulle andeks, ma ei taha vangi minna, tahan veel oma lapselapsi näha," meenutas Kunman, miks Reiljan enda sõnul prokuratuuriga kokkuleppele läks.

Viimati pidas kohus istungi 19. juunil, kui Kunmani kaitsja vandeadvokaat Paul Keres taotles täiendava tunnistaja kutsumist, et tõendada 2014. aasta lõpus jõulupeol Villu Reiljani purjutamist enne tema kohtumist Savisaarega. Kohus selle taotluse ka rahuldas, kuid teisipäeval loobus kaitsja täiendava tunnistaja kutsumisest.

18. juunil tunnistas ettevõtja Hillar Teder, et 2014. aastal rahastas ta varjatult Keskerakonda. Pärast Tederi antud ütlusi rahuldas kohus prokuratuuri taotluse ja lõpetas tema kriminaalasja oportuniteediga. Teder peab tasuma kriminaalmenetluse lõpetamise eest riigi tuludesse sunniraha 200 000 eurot.

Ühtlasi tegi kohus juuni keskel määruse, millega eraldas juriidilise isikuna kohtu all oleva Keskerakonna materjalid eraldi menetlusse, kuna partei on avaldanud soovi minna riigiprokuratuuriga karistuse osas kokkuleppele.

Mullu detsembri lõpus tegi riigikohus otsuse, millega Edgar Savisaar vabastati tema tervisliku seisundi tõttu kohtu alt.

Riigiprokuratuur süüdistas Savisaart Tallinna eelarvevahendite kasutamises enda ja Keskerakonna huvides ehk omastamises suures ulatuses, samuti neljas altkäemaksu võtmises, rahapesus ning Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises.

Keskerakond on kohtu all juriidilise isikuna.

Savisaarele altkäemaksu andmises süüdistatuna on kohtu all veel ettevõtjad Aivar Tuulberg, Alexander Kofkin ja Vello Kunman.

Tallinna linnavolikogu endist esimeest ja praegust riigikogu liiget Kalev Kallot süüdistab prokuratuur kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele ning Savisaarele altkäemaksu vahendamises süüdistati ekspoliitik Villu Reiljani.

Omastamisele kaasaaitamises süüdistatavana oli kohtu all ka Põhja-Tallinna linnaosavanema endine asetäitja Priit Kutser, kuid tema suhtes lõpetati menetlus oportuniteediga.

Kohtuprotsess algas Harju maakohtus 2017. aasta 12. juunil, kui kõik süüdistatavad kinnitasid, et nad ei tunnista end süüdi. Vaid kohtu all olnud ekspoliitik Villu Reiljan võttis süü omaks ning tema osas lahendas kohus süüasja kokkuleppemenetluses.

2017. aasta oktoobris kinnitas maakohus Reiljani altkäemaksu vahendamise kriminaalasjas riigiprokuratuuriga sõlmitud leppe, mille järgi pidi Reiljan karistusena maksma riigile veidi üle 33 000 euro.