Andrejev meenutas, et tunneb Kofkinit juba 12 aastat ning viimasel ajal on ta täitnud oma tööülesandeid Hispaanias. Ta meenutas, et viibis Hispaanias ka 2014. aasta septembris ja oktoobris, kui ta kohtus pidevalt ka oma tööandja Kofkiniga. Ühtlasi kinnitas Andrejev, et mäletab toona ka kohtumist Edgar Savisaare ja Siret Kotkaga, kes tulid Hispaaniasse. Ka broneeris ta Kofkini ülesandel Savisaarele ja Kotkale hotellitoa, tehes seda paar kuud enne külaliste saabumist. Broneeringu tegi Andrejev enda nimele. Maksmiseks kasutas Andrejev enda sõnul sularaha, 1500 eurot, mille andis talle Kofkin, kes oli omakorda saanud summa paar kuud varem Savisaarelt. "Ma ei näinud isiklikult, et Savisaar oleks selle raha Kofkinile andnud, aga nii ütles mulle suuliselt Kofkin," tunnistas Andrejev.

1180 eurot kulus rahast hotelli peale ja mis järele jäi, selle Andrejev tagastas Kofkinile. Küsimusele, miks Andrejev järele jäänud raha otse Savisaarele ei tagastanud, vastas Andrejev, et hotellibroneeringust järele jäänud raha andis ta Kofkinile tagasi juba enne kohtumist Savisaarega.

Ühtlasi märkis Andrejev, et ta ei tea, kelle initsiatiivil Savisaar Hispaaniasse saabus. Küsimusele, kas ta oli infot, et Savisaare reis Hispaaniasse oli Kofkini poolt tänuavaldus Tallinna toonasele linnapeale, vastas Andrejev, et tal selline info puudus.

Savisaare Hispaanias viibimise ajal tegeles Andrejev enda sõnul veel Savisaare ja Kotka sõidutamisega, muu hulgas paaril korral nende meditisiiniasutusse viimisega, samuti tegeles ta Savisaare kaduma läinud pagasiga. Prokuröri küsimuse peale meenus Andrejevile, et ta tegeles ka Savisaare sooviga saada massaaži teenust, mille eest tema teada tasus Savisaar ise. "Need olid minu tavalised tööülesanded," selgitas Andrejev, märkides, et on palju Kofkini külalisi vastu võtnud, aidanud erinevates küsimustes ja sõidutanud, näiteks dirigent Eri Klasi, teatrijuht Eino Baskinit ja kunstnik Epp Maria Kokamäge. Ka sõidutas ta Kofkinit nii enne kui ka pärast Savisaare visiiti samadesse terviseasutustesse.

Küsimusele, kas ta kuulis jutuajamist, et Kofkin kavatseb maksta meditsiiniteenuste eest Savisaare ja Kotka arveid, kinnitas Andrejev, et sellist juttu polnud, samuti ei kuulnud ta, et Saviaare ja Kotka visiidid arstide juurde oleks olnud Kofkini-poolne kingitus külalistele. Samuti ei saanud Andrejev enda sõnul oma tööandjalt korraldust tasuda Savisaare ja Kotka muid arveid, näiteks kulutusi toitlustusele. Küll aga tõdes Andrejev, et Savisaare sõidutamiseks kulunud kütuse eest tasus tema tööandja ning tal puudub info, et Savisaar oleks selle hüvitanud.

Andrejevi sõnul ei olnud ta seotud Savisaare ja Kotka tagasilennu korraldamisega, samuti ei tea ta, kes selle eest maksis. "Mina viisin vaid Savisaare ja Kotka tagasi lennujaama," täpsustas Andrejev.

Küsimusele, kas ta tajus, et Savisaarele ja Kotkale tuli osutada mingeid erilisi teenuseid võrreldes teiste Kofkini külalistega, siis vastas Andrejev, et nii see polnud. Ta lisas, et hiljem tal Savisaare ja Kotkaga kokkupuudet pole olnud.

Neljapäeval asub kohtus tunnistusi andma ka ärimees Alexander Kofkin. Samuti on kavas videosilla kaudu kuulata Hispaanias asuvaid prokuratuuri poolt kutsutud tunnistajaid.

Mõned nädalad tagasi andis kohtule tunnistusi Savisaarele meelehea pakkumises süüdistatav ettevõtja Vello Kunman, kes eitas tutvust Savisaarega ja talle raha pakkumist.

Enne seda pidas kohus istungi 19. juunil, kui Kunmani kaitsja vandeadvokaat Paul Keres taotles täiendava tunnistaja kutsumist, et tõendada 2014. aasta lõpus jõulupeol Villu Reiljani purjutamist enne tema kohtumist Savisaarega. Kohus selle taotluse ka rahuldas, kuid hiljem loobus kaitsja täiendava tunnistaja kutsumisest.

18. juunil tunnistas ettevõtja Hillar Teder, et 2014. aastal rahastas ta varjatult Keskerakonda. Pärast Tederi antud ütlusi rahuldas kohus prokuratuuri taotluse ja lõpetas tema kriminaalasja oportuniteediga. Teder peab tasuma kriminaalmenetluse lõpetamise eest riigi tuludesse sunniraha 200 000 eurot.

Ühtlasi tegi kohus juuni keskel määruse, millega eraldas juriidilise isikuna kohtu all oleva Keskerakonna materjalid eraldi menetlusse, kuna partei on avaldanud soovi minna riigiprokuratuuriga karistuse osas kokkuleppele.

Mullu detsembri lõpus tegi riigikohus otsuse, millega Edgar Savisaar vabastati tema tervisliku seisundi tõttu kohtu alt.

Riigiprokuratuur süüdistas Savisaart Tallinna eelarvevahendite kasutamises enda ja Keskerakonna huvides ehk omastamises suures ulatuses, samuti neljas altkäemaksu võtmises, rahapesus ning Keskerakonnale suures ulatuses keelatud annetuse vastu võtmises.

Keskerakond on kohtu all juriidilise isikuna.

Savisaarele altkäemaksu andmises süüdistatuna on kohtu all veel ettevõtjad Aivar Tuulberg, Alexander Kofkin ja Vello Kunman.

Tallinna linnavolikogu endist esimeest ja praegust riigikogu liiget Kalev Kallot süüdistab prokuratuur kaasaaitamises altkäemaksu andmisele ja võtmisele ning Savisaarele altkäemaksu vahendamises süüdistati ekspoliitik Villu Reiljani.

Omastamisele kaasaaitamises süüdistatavana oli kohtu all ka Põhja-Tallinna linnaosavanema endine asetäitja Priit Kutser, kuid tema suhtes lõpetati menetlus oportuniteediga.

Kohtuprotsess algas Harju maakohtus 2017. aasta 12. juunil, kui kõik süüdistatavad kinnitasid, et nad ei tunnista end süüdi. Vaid kohtu all olnud ekspoliitik Villu Reiljan võttis süü omaks ning tema osas lahendas kohus süüasja kokkuleppemenetluses.

2017. aasta oktoobris kinnitas maakohus Reiljani altkäemaksu vahendamise kriminaalasjas riigiprokuratuuriga sõlmitud leppe, mille järgi pidi Reiljan karistusena maksma riigile veidi üle 33 000 euro.