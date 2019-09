Kohtuotsuse kohaselt peab Keskerakond maksma riigile 25 000 eurot ning karistuse ülejäänud osa ehk 250 000 eurot jääb erakonnale peale tingimisi ühe aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga.

"Prokuratuur on juba kohtueelse menetluse ja hiljem ka kohtumenetluse ajal pidanud menetlusosalistega läbirääkimisi kokkuleppemenetluse teemadel. Mais jõudsid läbirääkimised nii kaugele, et Keskerakond oli nõus kokkuleppe korras süüdimõistva kohtuotsusega, ning see otsus sündis menetlust juhtiva prokuröri, süüdistatava ja tema kaitsjate vahel," on riigi peaprokurör Lavly Perling öelnud.

Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern on öelnud, et prokuratuur hindab iga süüdistatavat individuaalselt ja karistuse puhul lähtutakse sellest, mis süüdistatavat mõjutab. Rahalise karistuse küsimisel hinnatakse muuhulgas ka süüdistatava võimalusi sellist rahalist karistust tasuda. Keskerakonda puudutavas on meie hinnangul asjakohased ka erakondade rahastamise järelevalve komisjon (ERJK) korduvad ettekirjutused Keskerakonnale keelatud annetuste tagasimaksmiseks," märkis ta.

Korb: see on positiivne samm

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles ERR-ile et nüüd saab erakond teiste asjadega rahulikult edasi minna. "Ma arvan et see positiivne samm, mis tähistab ühe protsessi lõppu. Mul on hea meel, et see on lõppenud, on teada, mis on selle asja tulemus," kommenteeris Korb.

Korb märkis, et erakond end süüdi ei tunnista, aga erakonda mainet kahjustav protsess tuli lõpetada.

Keskerakonna juht ja praegune peaminister Jüri Ratas on korduvalt öelnud, et erakond ei taha kohut käia ning soovib oma eksjuhi Edgar Savisaare varjust vabaneda.