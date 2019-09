Kuidas hindate erakonna eelarve koostamise kulgu?

Need ettevalmistavad tegevused on tänaseks tehtud. Kui me tuleme volikogu ette valmis ettepaneku ja plaaniga, kuidas teha eelarves sellised muudatused, et meie kulud oleksid piisavalt mõistlikud ja tulud piisavalt suured selle jaoks, et erakond muutuks rahaliselt jätkusuutlikuks. Aga ka nagu teie kirjeldus, et meil tuleb selleks laenu võtta näitab, siis see tähendab, et me peame ettenägema, kuidas me suudame laenu teenindada. See eeldab, et eelarves on ainult väga põhjendatud kulud.

Mis üle parda visati, et kulud põhjendatuks saaksid?

Eks eelarve koosneb väga mitmetest erinevatest kuluridadest ja peab ütlema, et neid ridasid, mida ei ole kärbitud, on kindlasti märkimisväärselt vähem kui neid, mida tuli kärpida.

Kas peakorter jääb endisesse kohta?

Praegu on võimalus nii ja naa. On võimalus, et jääb endisesse kohta, on võimalus, et leiame tulevikus midagi paremat.

Kui palju erakonna töötajaid jääb alles?

Meie erakonna töötajate arv on märkimisväärselt vähenenud võrreldes sellega, mis ta oli kahtede viimaste valimiste ajal.

Millal saavad kõik valimiste aegsed võlad tasutud ja sotside laenuandjad oma raha tagasi?

Sotsidele laenuandjad, ma loodan, et kõik peale ühe saavad selle aasta jooksul oma raha tagasi ja see üks on pank, kelle töö ongi laenu anda. Aga millal saab pangalaen tasutud, ma nüüd täpset kuupäeva ei julge teile öelda. Kindlasti enne järgmisi valimisi, mis on kahe aasta pärast toimuvad kohalikud valimised.