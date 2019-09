Briti konservatiivide toetus on kasvanud Brexiti-kriisile vaatamata

"Oli ainult aja ja koha küsimus, millal taoline skandaal tekib," nendib Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere euroraha võimaliku väärkasutuse skandaali kommenteerides. Tema hinnangul on nüüdsest teadus ühiskonna terava tähelepanu all ja see on ka õigustatud, kuna teadus on saanud ühiskonnas n-ö parketikõlbulikuks.