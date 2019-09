Johnson püüab päästa töökohta ja jäika Brexitit

Vaid kuue nädala eest ametisse astunud Johnson on poliitilises ummikseisus: parlament tõkestas eelmisel nädalal tema lubaduse viia Ühendkuningriik 31. oktoobriks Euroopa Liidust välja leppega või ilma.

Johnsoni plaan lahendada ummikseis ennetähtaegsete üldvalimiste korraldamisega 15. oktoobril saab esmaspäeval parlamendis peaaegu kindlalt teistkordselt lüüa.

Kaks juhtivat valitsusliiget tõrjusid pühapäeval spekulatsioone, et Johnsonile ei ole jäänud teist reaalset võimalust peale tagasiastumise, kuid kumbki ei osanud selgelt öelda, kuidas suudaks peaminister täita seadust rikkumata kõiki oma Brexitiga seotud lubadusi.

"Muidugi ei kavatse Johnson seadust rikkuda," ütles välisminister Dominic Raab pühapäeval Sky Newsile.

"Meil on plaan: jääda selle juurde, mida oleme teinud," ütles siseminister Sajid Javid BBC-le.

Kaost suurendab Johnsoni otsus peatada sel nädalal parlamendi töö enam kui kuuks ajaks. Selle seadusliku, kuid vastuolulise sammu eesmärk on kõrvaldada siseriiklikud takistused, et kasutada oma leppeta Brexiti ähvardust Brüsselilt 17.-18. oktoobri Euroopa Liidu tippkohtumisel paremate lahutustingimuste väljakauplemiseks.

Parlament reageeris tegevuse peatamise plaanile, kiites kiirkorras heaks eelnõu, mis sunnib Johnsonit taotlema 19. oktoobriks kokkulepet saavutamata EL-ilt kolmandat Brexiti pikendust.

Esmaspäeval sõidab Briti peaminister oma esimesele ametlikule kohtumisele Iiri valitsusjuhi Leo Varadkariga, et leida lühiajalist kompromissi Iiri piiri küsimuses. Varadkar on öelnud, et tal ei ole kohtumise osas erilisi lootusi.

"Ma ei oota homme suurt läbimurret. Kui me peaksime kokkuleppele jõudma, siis juhtub see arvatavasti oktoobris ülemkogul," ütles Iiri peaminister pühapäeval EL-i tippkohtumisele viidates.