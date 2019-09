Balti jaama turu kõrvale tuleb Radisson RED hotell

Hotelli arendaja on Astri Grupp, mille juht Anne Aland ütles ERR-ile, et hoone plaanitakse ehitada aadressile Telliskivi 62 ja 64, kus praegu on üks vanem hoone.

"Praegune plaan on, et uus hoone tuleb olemasoleva hoone asemele," rääkis Aland.

Uus hotell peaks avatama 2023. aastal.

Radisson RED kontseptsioon ühendab disaini, kunsti ja meelelahutust, hoone arhitektuur on modernistlik ning arvestab konkreetse asukoha ajaloolist tausta. Lisaks Tallinnale avab Radisson RED lähiaastatel uksed ka Riias ja Vilniuses.

KOKO arhitektide nägemus Telliskivi 62 ja 64 tulevikuvälimusest. Autor/allikas: Tallinna detailplaneeringute register

Ala jaoks koostatava detailplaneeringu seletuskirjas on öeldud, et Telliskivi tänava äärne hoone jätkab olemasolevat tänavafronti, astudes võrreldes olemasoleva hoonestusega tagasi. Nii tekib hoone ette piisavalt ruumi jalakäijatele, jalgratturitele kui ka haljastusele.

Hoonete kõrgus tõuseb Reisijate ja Telliskivi tänava nurga suunas põhimahus seitsmekorruseliseks. Vahetult Reisijate tänava ääres on hoone kolmekorruseline, tagades, et Patkuli vaateplatvormilt jääks nähtavaks Telliskivi veetorn.

Astri Grupile kuuluvad Tallinnas Balti jaama turg ja keskturg. Tartus Lõunakeskus, Pärnus Pärnu keskus, Narvas Astri keskus ja Fama keskus.