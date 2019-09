Mart ja Martin Helme saatesari "Räägime asjast" Tre Raadios on EKRE poolt ostetud eetriaeg, mille eest tasub erakond arvete alusel.

ERJK saatis EKRE-le septembris järelepärimise, milles soovis selgust EKRE majandusliku seose kohta Helmete raadiosaate rahastamisega. ERJK oli 13. juunil arutanud, kas "Räägime asjast" puhul on tegemist EKRE propagandaga ehk erakonna või selle liikmete poliitilise reklaamiga, kuna saates esinevad vaid EKRE poliitikud ja käsitletakse vaid sama partei maailmavaatelisi teemasid.

Esmaspäeval EKRE aseesimehe Martin Helme poolt ERJK-le saadetud lakoonilises vastuses öeldakse, et "saade on erakonna poolt ostetud eetriaeg, mille sisusse toimetus ei sekku" ning et "saate eest tasub erakond esitatud arvete alusel".

Kui palju saate eest konkreetselt makstakse, vastusest ei selgu. Küll aga lubab Helme samas kirjas saate "Räägime asjast" arved ja maksekviitungid edastata ERJK-le eraldi e-posti teel.

Tre Raadio omanik on EKRE riigikogu fraktsiooni esimees Siim Pohlak.