Allikad: Saksamaa kaalub nn varieelarvet, et võlareeglitest kõrvale hiilida

Uute investeerimisagentuuride loomine lubaks Saksamaal kasutada ära madalaid intressimäärasid ning kulutada rohkem raha taristusse ja kliimakaitsesse, võimaldades kulutada seejuures rohkem kui põhiseaduses määratud võlapiiriga seatud, rääkisid allikad Reutersile.

Saksamaa võlapidur lubab riigieelarve puudujäägil ulatuda kuni 0,35 protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT). See tähendab umbes 12 miljardit eurot aastas. Samas, kui võtta arvesse ka faktoreid nagu majanduskasvu määr, siis võib Berliin järgmisel aastal suurendada riigivõlga vaid viie miljardi euro võrra.

Saksamaa kõigub majanduslanguse piiril ning linnad üle riigi nõuavad riiklikult arengupangalt KfW investeeringuteks kokku hinnanguliselt 138 miljardit eurot.

Allikad selgitasid, et valitsuse kavandatud nn varieelarve, mille alusel võtaksid uued kulutused enda kanda avalikud investeerimisagentuurid, ei kuuluks riikliku eelarve alla. Nende agentuuride võlapiirangud oleks seatud Euroopa Liidu stabiilsus- ja kasvupakti reeglitega. See annaks Saksamaale võimaluse suurendada kulutusi ilma, et omaenda eelarvereeglite muutmiseks kahe kolmandiku parlamendi enamuse toetust nõuda.

"Norral on tema nafta, Saksamaal on tema krediidivõime. See on nagu riiklik ressurss," ütles üks Saksa ametnik Reutersile.

"Kui neid targalt juhtida, võivad sõltumatud avalikud investeerimisagentuurid isegi raha teenida, kui uued võlad enda kanda võtavad," lisas ta.