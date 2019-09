Veidi enne kella 9 ütles Haabersti linnaosa vanem Andre Hanimägi ERR-ile, et jõustruktuurid on andnud linnaosavalitsusele loa hakata inimesi läbi helistama, et nad võivad koju pöörduda.

Kapo pressiesindaja Harry Puusepp kinnitas, et menetlustoimingud lõppesid hommikul kell 9. Tema sõnul oli juhtum seotud lõhkeaine ebaseadusliku käitlemisega ning inimeste ohutuse tagamiseks evakueeriti inimesed kortermaja ühest trepikojast.

Korteris oli erinevaid lõhkainega seotud esemeid. Kaitsepolitsei büroo juht Tõnu Miilvee sõnul on ohtlikud asjad viidud kortermajast ohutusse kohta.

"Paraku lõhkeainega seotud uurimistoimingutel tuleb äärmiselt ettevaatlik olla, mis vahel võib tähendada pikki töötunde ning inimestele mõningast ebamugavust," selgitas Miilvee. "Usun, et kokkuvõttes läks inimestel Õismäe teel hästi, et suur oht on kõrvaldatud ning selle hind on seekord kodust eemal veedetud öö."

Juhtumi osas on käsil kriminaalmenetlus lõhkaine ebaseadusliku käitlemise uurimiseks. Kinni on peetud samas kortermajas elanud mees ning kontrollitakse teiste inimeste võimalikku seotust kuriteoga.

Menetlust juhtiv prokurör Eneli Laurits selgitas, et lõhkeaine käitlemine suures kortermajas on erakordselt ohtlik ning prokuratuur suhtub sellistesse kuritegudesse väga tõsiselt.

"Oma käitumisega ohustas kahtlustatav potentsiaalselt kõigi majaelanike elu ning tervist. Kriminaalmenetluse käigus vajavad paljud asjaolud veel väljaselgitamist, kuid hetkel kogutud tõendid annavad kindlasti aluse prokuratuuril taotleda kahtlustatava uurimise ajaks vahi alla võtmist," lisas Laurits.

Õismäe kortermajast evakueeriti teisipäeval üks püstak ehk 35 korterit üheksakorruselises majas.