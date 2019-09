Siim Kallas rääkis "Ringvaates" mis Simsonit Euroopa Komisjonis ees ootab

"Euroopa Komisjonis on tähtsad portfellid esiteks need, kus Euroopa Liidul on täispädevus: väliskaubandus, euro, konkurents. Peale selle on väga tähtsad portfellid siseturg, põllumajandus ja suuresti ka regionaalpoliitika. Ja muidugi on väga tähtis ka administratsioon, mida nüüd hakkab juhtima Johannes Hahn, enne oli see Frans Timmermans ja 2004 oli see minu vastutada," rääkis Kallas.

"Need on need olulised, kõigis muudes portfellides on alati võimalik teha tõsist jälge. Sõltub sinust endast, sõltub probleemidest," lisas ta.

Küsimusele, kas Euroopa Komisjoni voliniku koht on koht, mida kõik poliitikud ühel hetkel tahavad, vastas Kallas, et on ikka küll.

"Minul alguses oli 4600 alluvat. Kui te mõtelete, et teie taga on tegelikult 500 miljonit. See on Euroopa Liidu täitevasutus ja see on ikka väga kõva koht. Ja seal tehakse ikka väga kõvasid otsuseid. Sa alguses nagu ehmatad ära, et iga kolmapäev sa tegelikult otsustad midagi millel on mõju terves maailmas," lausus Kallas.

"Ma ei tea, kas keegi sinna läheb raha pärast. Ühele poliitikule on see ikkagi šanss teostada ennast enneolenatus mastaabis," sõnas Kallas.

Kallas nagu ka Euroopa Komisjoni endine asepresident ja volinik Andrus Ansip soovitas Simsonil võtta eestlasest kabinetiülem.