USA juhitud üksuste õhurünnakud Süürias, mille tagajärjel hukkusid ja said vigastada tsiviilisikud, viitavad sõjakuriteo toimepanemisele, teatasid ÜRO uurijad.

ÜRO hinnangul võivad sõjakuriteod olla ka Süüria valitsuse ja selle liitlase Venemaa õhurünnakud, mille sihtmärgiks on meditsiiniasutused, koolid ja turud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

ÜRO Süüria uurimiskomisjoni raportis uuritud ajavahemik on käesoleva aasta esimesed kuus kuud ning see põhineb ligi 300 intervjuul ja fotode, videote ja satelliitfotode analüüsil.

Kaheksa aastat kestnud sõjas on hukkunud sadu tuhandeid inimesi. Süüria sõjakoleduste eest on põgenenud 13 miljonit inimest, kellest pooled on lahkunud riigist.