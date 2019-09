Sisserände piirarvu hakatakse jaotama poolaasta kaupa

Siseministeerium saatis ministeeriumidele kooskõlastamiseks ning ametitele arvamuse avaldamiseks siseministri määruse "2020. aasta sisserände piirarvu ajaline jaotus aasta piires ning jagunemine elamisloa taotlemise põhjuse ja elamisloa andmise aluse järgi" eelnõu.

Eelnõus sätestatakse 2020. aasta sisserände piirarvu ajaline jaotus poolaasta kaupa. Esimesel poolaastal võib välja anda 657 elamisluba ja teisel poolaastal samuti 657 elamisluba.

Eelnõu seletuskirjas märgitakse, et 2016. aastal täitus sisserände piirarv detsembris, 2017. aastal juulis, 2018. aastal juunis ja 2019. aastal märtsis.

"Kui jaotada piirarv poolaasta kaupa, on võimalik tagada piirarvu õiglasem ja ühtlasem jaotamine kogu aasta jooksul. Ajaline jaotus aitab vältida olukorda, kus sisserände piirarv täitub suurenenud välistööjõu nõudluse tõttu juba aasta esimestel kuudel ja toob kaasa olukorra, kus ülejäänud aastal ei ole võimalik piirarvu arvestuse alusel elamislubasid rohkem välja anda."

Eelnõus sätestatakse ka 2020. aasta sisserände piirarvu jagunemine tähtajalise elamisloa taotlemise põhjuse ja elamisloa andmise aluse järgi.

"Kui vaadelda sisserände piirarvu alla kuuluvate tähtajaliste elamislubade jagunemist elamisloa andmise aluse järgi, on näha, et valdavalt on piirarvu alla arvatud tähtajalised elamisload, mis on antud töötamise eesmärgil. 2019. aastal anti sisserände piirarvu alla kuuluvatest elamislubadest 99,70 protsenti töötamise eesmärgil, 0,03 protsenti ettevõtluse eesmärgil."

Sisserände piirarvu jagunemine

2020. aasta sisserände piirarv jaguneb 1. jaanuarist 2020 kuni 30. juunini 2020 tähtajalise elamisloa taotlemise põhjuse ja elamisloa andmise aluse järgi järgmiselt:

1) tähtajalise elamisloa töötamiseks arvestuslik piirmäär on 323 (millest 98 antakse tähtajalise elamisloa taotlemisel töötamiseks info ja side, kuus tervishoiu, 156 töötleva tööstuse, 44 veonduse ja laonduse ning 19 hariduse valdkonnas);

2) tähtajalise elamisloa ettevõtluseks arvestuslik piirmäär on seitse;

3) tähtajalise elamisloa välislepingu alusel arvestuslik piirmäär on kaks

4) tähtajalise elamisloa kaaluka riikliku huvi korral arvestuslik piirmäär on 325.

2020. aasta sisserände piirarv 1. juulist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 jaguneb järgmiselt:

1) tähtajalise elamisloa töötamiseks arvestuslik piirmäär on 324 (millest 97 antakse tähtajalise elamisloa taotlemisel töötamiseks info ja side, seitse tervishoiu, 155 töötleva tööstuse, 45 veonduse ja laonduse ning 20 hariduse valdkonnas);

2) tähtajalise elamisloa ettevõtluseks arvestuslik piirmäär on kuus;

3) tähtajalise elamisloa välislepingu alusel arvestuslik piirmäär on kaks;

4) tähtajalise elamisloa kaaluka riikliku huvi korral arvestuslik piirmäär on 325.

0,1 protsendi piir

Aastane sisserände piirarv on Eestisse sisserändavate välismaalaste piirarv, mis ei tohi ületada aastas 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast. See tähendab, et sisserände piirarv on olnud aastaid üsna üks ja sama number: 2019 - 1315, 2018 - 1315, 2017 - 1317, 2016 - 1317. 2020. aastal poolaasta kaupa jaotatav piirarv oleks kokku 1314.

Sisserände piirarv arvutatakse liites kokku nende Eesti kodanike arvu, kelle elukoht on registreeritud Eesti rahvastikuregistris, ja nende Eesti kodanike arvu, kelle elukoht on registreerimata (elavad Eestis või välismaal), ning Eestis pikaajalise elaniku elamisloaga elavate välismaalaste arvu ja alalist elamisõigust omavate Euroopa Liidu (edaspidi EL) kodanike arvu – kokku 1 314 477 inimest.

Sisserände piirarvu alla ei kuulu EL-i liikmesriigi kodanikud, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi kodanikud ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud. Samuti ei kohaldata tähtajaliste elamislubade korral sisserände piirarvu abikaasa ja lähedase sugulase juurde kolimiseks, Eestis õppimiseks ja teadustöö tegemiseks, USA ja Jaapani kodanikele ning rahvusvahelise kaitse saajatele.