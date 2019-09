"Plasti sisaldavate ühekorranõude asemel on võimalik kasutada näiteks papist, puidust, bambusest, palmilehtedest, suhkruroost või muust kompostitavast materjalist valmistatud ühekorranõusid ja –söögiriistu," ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. Ta lisas ka, et avalikel üritusel võib tagatisraha eest kasutusse anda korduskasutatavaid topse ja muid nõusid.

Lubatud on kasutada biolagunevast plastist nõusid ja söögiriistu, mis on komposteeritavad ja millel on EVS-EN 13432 standardile või sellega samaväärsele standardile vastavust tõendav sertifikaat. Ühtlasi on Tallinnas avaliku ürituse korraldaja kohustatud tagama, et üritusel kogutakse igas kogumiskohas liigiti vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid. Jäätmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik.

Vastavalt linnavolikogu määrusele ei reguleerita pandimärgisega pudelite ja purkide kasutamist avalikul üritusel.

Tallinna linnavolikogu määruse "Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord" muudatused jõustuvad 1. oktoobril 2019.