Trump: Bolton hoidis mind Venezuelaga tegelemisel tagasi

Majandusministeeriumi riigi infosüsteemide asekantsler, Eesti IT-juhiks nimetatud Siim Sikkut tõdes, et Eestis on infosüsteemide krooniline alarahastamine aastate jooksul tekkinud. Praegu on vaja panustada raha mitte niivõrd uute teenuste arendamiseks, vaid e-riigi püstihoidmiseks.