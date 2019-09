Streik pani seisma suure osa Pariisi ühistranspordist

Linna 16 metrooliinist on täielikult seisma pandud kümme. Häiritud on linnalähirongide liiklus ning bussidest ja trammidest sõidab vaid iga kolmas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tegemist on suurima streigiga alates 2007. aastast.

Protestijad ei ole rahul president Emmanuel Macroni pensionireformiga.

Macron lubas kaks aastat tagasi valimiskampaania ajal, et ei puutu töötajate pensionile mineku vanust, milleks on täna 62 aastat. Kavandatav reform näeb aga ette, et need, kes lähevad pensionile varem kui 64-aastaselt, saavad väiksema pensioni.