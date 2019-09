Stockmanni uus juht kavandab suuri investeeringuid veebipoodi

Stockmanni jaemüük on eriti emamaal Soomes olnud kogu selle aastakümne vältel raskustes, kuna kontseptsioon "parem teenindus kallimalt" pole odavate veebikaubamajade pealetungile vastu pidanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Äsja Stockmann Grupi juhiks saanud Jari Latvanen aga pole valmis veel traditsiooniliste kaubamajade kadumist kuulutama, kuigi ka sel aastal on kasum allamäge läinud.

"Tulevikumudel peitub veebipoe ja päris kaubamaja sümbioosis. Näiteks Hiinas ehitavad senised veebikaubamajad endale praegu ka reaalseid kaubamaju," rääkis Latvanen.

Stockmanni peamine sihtgrupp on mõlemast soost pealinlased, Eestis seega tallinlased. Latvaneni sõnul on Eesti Stockmann suutnud oma emafirmast paremini kaasas käia klientide ootustega, mida kinnitavad ka majandustulemused.

Uue avanguna kavatseb Stockmann selle aasta oktoobris korraldada Eesti Hullud Päevad ka veebikeskkonnas ning ehitada täiesti uue internetikeskkonna ning uuendada oma püsikliendiprogrammi.

"Tallinn on üks meie lipulaevadest, Riia teine ja Helsingi kolmas. Me tulevikuvisioon on kolme lipulaeva tervik, kuhu me investeerime vastavalt iga kaubamaja vajadustele. Helsingis on toimunud suured muudatused, Tallinna Delikatess on samuti hea näide. Kõikide kaubamajade ühisosa on aga veebipood ja selle arendamine," selgitas Latvanen.

Stockmanni naasmist Venemaale Latvaneni hinnangul ei tule.