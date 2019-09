Zimbabwe mattis oma kauaaegse liidri Robert Mugabe

Mugabe, kes suri eelmisel nädalal Singapuris 95 aastaselt, jättis endast maha tavaelanikke ängistava pärandi, sest riik on pärast aastakümneid kestnud kriisi ikka veel hädas raha kiire odavnemise ja tühjade poeriiulitega.

Ta suri välismaal ravireisil pea kaks aastat pärast seda, kui tema endised sõjaväelastest liitlased ta 2017. aastal võimult tõukasid. Sellele eelnes kulissidetagune võimuheitlus, millega nüüdseks surnud liider üritas teha presidendiks oma abikaasa Grace'i.

Mugabe kirst, millele oli tõmmatud Zimbabwe riigilipp, toimetati aeglaselt Harare rahvusstaadionile, kus mängis sõjaväeorkester ning rahvas skandeeris ja mängis trummi. Pea pooled staadioni 60 000 istekohast olid tühjad.

Aafrika liidrid ja kõrged ametnikud Kuubalt, Venemaalt ja Hiinast kõik kiitsid koloniaalajastu geriljat Mugabet kui üleaafrikalist kangelast.

"Austame ja mälestame meie Aafrika ikooni. Tal oli palju liitlasi ja järgijaid... Meie emamaa on pisarais," ütles Zimbabwe president Emmerson Mnangagwa.

Hiljem lasti staadionile tuvid ja kaikus 21 suurtüki saluut.

Mnangagwa, kunagine Mugabe liitlane kes tema vastu pööras, kiitis lepituse märgiks Grace'i ning ärgitas riike tühistama Mugabe ajal Zimbabwele kehtestatud sanktsioone.

"Ütleme - lubage meie riigil taassündida ja uuesti alustada. Võtke sanktsioonid maha nüüd. Me ei vääri neid."

Endisele koloniaalajastu mässulisele Mugabet omistatakse võitu heitluses, millega lõppes valgenahaliste vähemuse ülemvõim Zimbabwes. Kuid tema pea neli aastakümmet kestnud võimuaega iseloomustavad repressioonid, teisitimõtlejate jõhker mahasurumine ja valgenahaliste omandis farmide konfiskeerimine. Kõik see tegi temast rahvusvahelise paaria.

Kuigi Aafrikas peetakse teda ikooniliseks kujuks, siis zimbabwelased mäletavad teda mehena, kes ajas oma türannia ja majandusliku küündimatusega miljonid kodumaalt minema.

"Tema ametiaja viljad on asjade puudus. See on see, mille poolest me teda mäletame," ütles staadioni lähedal poode mööda käinud konsultant Steven. "Tema tagas, et opositsiooni pole. See tal õnnestus. Pole mingit põhjust tema matusele minna."