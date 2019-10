Ehkki siseminister Mart Helme sõnul on koalitsiooninõukogus vastu võetud põhimõtteline seisukoht, et haridusministeeriumi plaan põhikooli lõpueksamid kaotada ei lähe läbi, ei kavatse ministeerium eelnõu tagasi võtta ja arutelud asjassepuutuvate huvigruppidega jätkuvad, ütles ministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Tarmu Kurm.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu kohaselt ei peaks õpilased enam põhikooli lõpetamiseks lõpueksameid tegema.

Kurm rääkis ERR-ile, et valitsus, sealhulgas koalitsioonipartnerid on selle eelnõu heaks kiitnud, pall on praegu riigikogu käes ja teemat arutab kultuurikomisjon.

"Kõik arutelud jätkuvad erinevate asjassepuutuvate organisatsioonide ja huvigruppidega, sealhulgas ka ministeeriumiametnike ja ministri tasandil. Nii et vaatame, mis sellest saab ja kuhu sellega jõutakse," lausus Kurm, kelle kinnitusel ei kavatse haridusministeerium eelnõu tagasi võtta.

Ta lisas, et ka need asjaosalised, kes eelnõu sellisel kujul ei toeta, on nõus, et arutleda selle üle tuleb ja juba seepärast tasub edasi liikuda ja vaadata, kuhu need arutelud välja viivad ja kas on võimalik saavutada mingit kompromissi.

Siseminister Mart Helme ütles neljapäeval Postimehele, et haridusministeeriumi plaan kaotada põhikooli lõpueksamid ei lähe läbi ning koalitsiooninõukogus on otsus selle kohta juba põhimõtteliselt vastu võetud.

Augustis kiitis valitsus heaks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kodakondsusseaduse muutmise eelnõu, mille järgi kaoks vajadus teha põhikooli lõpueksameid. Samas hinnataks eelnõu kohaselt põhikoolilõpetajate eesti keele teadmisi ka tulevikus eesti keele eksamiga, kuid see ei oleks enam põhikooli lõpetamise tingimuseks. Lisaks on plaanis hakata kõiki põhikoolilõpetajaid testima põhiseaduse ja ühiskonna toimimise põhialustes.