Vallavanem Kallas saatis neljapäeval Aasale kirja, kus märkis, et Saaremaa vallavalitsuse hinnangul peaks Tallinna-Kuressaare lennuliini hanke tingimustes sätestama lennuki vanust puudutava kriteeriumi, kuna üle 20 aasta vanuste lennukitega polevat lennuühenduses olulist kvaliteedihüpet võimalik saavutada.

Aas ütles ERR-ile reedel, et ta tegi maanteeametile ettepaneku lisada hankesse kvaliteeditingimusena lennuki maksimaalne vanus.

"Lennuki vanuse nõue on nii Saaremaa valla kui kohaliku kogukonna soov, et teha samm edasi kvaliteetsema lennuühenduse suunas. Uuem lennuk võimaldab paremini kinni pidada lennugraafikust, on ilmastikukindlam ja reisijatele mugavam. Nagu nägime rongide ja laevadega, siis kvaliteetsem teenus kasvatab ka reisijate hulka," märkis Aas.

Saaremaa vallavalitsuse, kogkonna ja ettevõtjate soov oli, et lennuliini teenindama hakkava lennuki vanus ei ületaks 20 aastat. Vallavanem Kallas märkis põhjendusena, et vanematel kui 20-aastastel lennukitel suurenevad hoolduse ja remondi kulud, kuna nõuded sellises vanuses olevatele lennukitele on karmimad, mis omakorda tähendab kõrgemat hinda ühe lennureisi kohta.

Kallase sõnul ollakse teadlikud, et hanketingimuste muutmine tähendab uue lennuki liinile jõudmise venimist, kuid pigem ollakse nõus uue lennuki saabumise viibimisega kui "ebakvaliteetse ja konarliku lennuühendusega".

Septembri keskel kuulutas maanteeamet välja uue riigihanke Tallinna-Kuressaare-Tallinna lennuliinile vedaja leidmiseks, hanke eeldatav maksumus on 16,8 miljonit eurot. Uues riigihankes jättis maanteeamet hanketingimustest välja aga lennuki vanust puudutava kriteeriumi.