Saaremaa vallavanem Madis Kallas tegi ettepaneku, et Tallinna-Kuressaare lennuliini riigihankes muudetaks hanketingimusi selliselt, et lennuki vanus ei tohiks ületada 20 aastat.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasale saadetud kirjas heidab vallavanem ette, et maanteeamet jättis Tallinna-Kuressaare-Tallinna lennuliini avaliku liiniveo riigihankest välja lennuki vanuse.

"Mitmed Saaremaa ettevõtjad on vanust puudutava kriteeriumi väljajätmise osas näidanud üles nördimust. Ka Saaremaa vallavalitsus kui kohaliku kogukonna esindaja leiab, et hanketingimuste selline muudatus ei võimalda saavutada kvaliteetset lennuühendust Saaremaa ja Tallinna vahel," kirjutas Kallas.

Vallavanem tõi võrdluse, et kui praami- ja bussiühendus on teinud kvaliteedis olulise edasimineku, siis on vallavalitsuse hinnangul tähtis teha samasugune edasiminek kvaliteedis ka lennuühenduses. Kallas lisab, et lennuki vanus on otseselt seotud ka väljumiskindlusega.

"Vallavalitsusele teadaolevalt suurenevad vanematel kui 20-aastastel lennukitel hoolduse ja remondi kulud, kuna nõuded sellises vanuses olevatele lennukitele on karmimad, mis omakorda tähendab kõrgemat hinda ühe lennureisi kohta. Eeltoodule lisaks on niisamuti oluline kvaliteedihüpe lennuühenduses, mida ei ole võimalik saavutada üle 20 aasta vanuste lennukitega."

Kallase sõnul tooks juba välja kuulutatud hankemenetluse tingimuste muutmine kaasa täiendava ajakulu, kuid vallavanema hinnangul on see lõppkokkuvõttes väike probleem võrreldes ebakvaliteetse ja konarliku lennuühendusega.

"Eeltoodust lähtudes palub vallavalitsus jätkuvalt arvestada kogukonna ja Saaremaa ettevõtjate sooviga muuta riigihanke hanketingimusi selliselt, et üheks tingimuseks oleks lennuki vanus, mis ei või ületada 20 aastat," märkis Saaremaa vallavanem Madis Kallas.

Maanteeamet kuulutas 16. septembril välja uue riigihanke Tallinna-Kuressaare-Tallinna lennuliinile vedaja leidmiseks, hanke eeldatav maksumus on 16,8 miljonit eurot. Maanteeamet otsib teenuse pakkujat alates 1. aprillist 2020 kuni 30. maini 2024, selgub hanketeatest. Pakkumusi saab esitada 14. novembrini.

Maanteeameti otsus võtta lennuhankel tingimustest välja lennuki vanus valmistas suurt pettumust Nordica tütarfirma Regional Jetile.