"Vaidlustuskomisjon leidis kõiki hanketingimusi nende kogumis hinnates, et 2000. aastal või hiljem toodetud lennuki kasutamist nõudev kvalifitseerimise tingimus ei ole antud juhul õiguspärane," selgitas sel nädalal asja üle otsustanud komisjoni liige Mart Parind.

Kvalifitseerimise tingimused on Parindi sõnul vahend kontrollimaks, kas pakkuja eeldatavasti suudab sõlmitavat hankelepingut nõuetekohaselt täita.

"Praegu ei ole maanteeamet hangitavat teenust sisustanud selliselt, et teenuse nõuetekohane osutamine eeldaks ilmtingimata mingile vanusepiirangule vastava lennuki kasutamist. Järelikult ei saa kindla vanusega lennuki kasutamine näidata pakkuja suutlikust hankelepingut korrektselt täita," märkis Parind.

VAKO: Vanusepiirang pole põhimõtteliselt keelatud

Parindi sõnutsi ei luba vaidlustuskomisjoni otsus lennuhanget läbi viival maanteeametil lennuki vanusepiirangut seadvat kvalifitseerimisklauslit hankesse jätta, kui amet teenusepakkuja kohustusi ei muuda.

"Vaidlustuskomisjoni otsusest ei tulene siiski, et lennuki vanusepiirang oleks põhimõtteliselt lubamatu ning seda ei oleks võimalik ühelgi juhul seada," toonitas Parind.

VAKO otsuses on märgitud, et praegu on Euroopa Liidus aktiivses kasutuses ka lennukid, mis on toodetud 35 või enam aastat tagasi ja nimetatud lennukid

omavad kõiki õigusaktides sätestatud õigusi teenindada liinilende ning neid lennukeid peetakse turvaliseks.

Maanteeametil on õigus VAKO otsus kohtus vaidlustada, kuid ameti liiklusdirektor Meelis Telliskivi sõnul pole seda veel otsustatud, sest uudis on veel liiga värske.

"Hetkel analüüsime vaidlustuskomisjoni otsust," ütles Telliskivi ERR-ile.

Transaviabaltika teenindab Tallinna-Kuressaare liini kevadel pikendatud lepingu alusel, kuna eelmine hange nurjus. "Praegu on plaan uude lepingusse jõuda alates järgmise aasta maist," ütles Telliskivi.

Toomas Uibo: auasi oleks turiste moodsa lennukiga teenindada

Eesti lennufirma Nordica ja Poola ettevõtte LOT ühisfirma Regional Jet on samuti kaalunud uuesti Tallinna-Kuressaare liini hankel osalemist.

Kuna VAKO otsus tuli alles äsja, siis on kommunikatsioonijuht Toomas Uibo sõnul vaja natuke aega, et vaidlustusasi läbi analüüsida.

"Selge on see, et meie jaoks on tegemist pigem pettumusega. Vaidlusalune otsus kahandab suure tõenäosusega uuemaid lennukeid kasutavate ettevõtete huvi hankel osaleda, sest lennunduse mõistes vanade lennumasinate käitajatel on nüüd paremad võimalused seda vähempakkumist võita," rääkis Uibo ERR-ile.

Uibo lisas, et Regional Jeti üldiseid plaane see siiski ei mõjuta, kuna ärilises mõttes pole tegemist nende jaoks olulise hankega. "Pigem oleks see rohkem auasi Eesti lennufirmana saarlasi ja Kuressaarde lendavaid turiste moodsa lennukiga teenindada."

Vanusepiirang tuli Madis Kallase ja Taavi Aasa ettepanekuna

Majandusminister Taavi Aas tegi maanteeametile ettepaneku kirjutada hanketingimustesse lennuki vanus, kui Saaremaa vallavanem Madis Kallas oli talle saatnud kirja, kus märkis, et vallavalitsuse järgi peaks lennuliini hanke tingimustes sätestama lennuki vanuse kriteeriumi, kuna üle 20 aasta vanuste lennukitega polevat lennuühenduses olulist kvaliteedihüpet võimalik saavutada.

Riigihankel lennuliinile teenindaja leidmiseks määras maanteeamet oktoobris pakkumiste esitamise tähtajaks 20. detsembri, kuid nüüd võib see kuupäev vaidluse tõttu muutuda.