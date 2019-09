Reformierakonda toetab 35,1, Keskerakonda 23,3 ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 16,3 protsenti küsitletutest. Samas on viimaste tulemuste põhjal peatunud Keskerakonna kuus nädalat kestnud tõus.

Kolme populaarseima erakonna seas jäid siiski muutused 0,8 protsendi piiresse ning toetus seega võrreldavale tasemele eelmise nädalaga.

Esikolmikule järgnevad SDE 8,2 ja Isamaa 6,7 protsendiga. Kuigi nende kahe erakonna puhul olid nädalaga muutused veel väiksemad, maksimaalselt 0,3 protsenti, siis pikemat trendi vaadates on mõlema erakonna toetus langenud madalaimale tasemele selle aasta jooksul läbi viidud küsitluste võrdluses.

Norstati erakondade toetusuuringu näitajad Autor/allikas: Norstat

Eesti 200 toetus on 4,8 protsendi juures ja rohelisi toetab 2,8 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 46,3 protsenti vastajatest ning opositsioonierakondi 43,3 protsenti vastajatest. Koalitsiooni toetus on alates septembri algusest pidevalt ületanud opositsiooni toetust.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55 protsenti.