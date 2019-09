President Kaljulaid sõitis ÜRO peaassambleele New Yorki

President Kersti Kaljulaid on esmaspäevast töövisiidil New Yorgis, kus osaleb iga-aastasel ÜRO peaassambleel. Lisaks kohtumistele teiste riigipeadega ning erinevates aruteludes osalemisele peab president Eesti aja järgi teisipäeva õhtul kell 21 peaassambleel riigikõne.

Neil päevil osaleb riigipea lisaks mitmel ÜRO peaassamblee kõrvalüritusel. Nädala jooksul osaleb president Kaljulaid kõrgetasemelisel kliimatippkohtumisel, kõneleb tuleviku tööst Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ja Ford Foundation korraldatud tippkohtumisel ja Atlantic Council'i korraldatud Euroopa tuleviku-teemalisel arutelul ning riikide jätkusuutlikule arengule pühendatud foorumil, ja esineb sõnavõtuga UN Women naisliidrite nõukogus. Riigipea kõneleb ka naiste ja laste tervise eest seisva liikumise Every Woman Every Child (EWEC) kokkusaamisel – ta on möödunud aasta septembrist ÜRO peasekretäri juhitava liikumise kaasjuht.

Lisaks toimub rida kahepoolseid kohtumisi teiste riikide juhtidega, kus on valdavalt teemaks koostöö ÜRO-s Eesti julgeolekunõukogu liikmelisuse ajal, ning digi- ja küberteemad. Riigipea kohtub Costa Rica, Moldova, Poola, Somaalia ja Tšiili presidentide ning India peaministriga, ja osaleb Ameerika Ühendriikide presidendi vastuvõtul.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kuulub 193 riiki ja selle peaassamblee koguneb korraliseks istungjärguks iga aasta septembri keskpaigast detsembri keskpaigani.

Riigipea saabub tagasi Eestisse reede pärastlõunal.