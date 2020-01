Lipu paigutamine teiste ÜRO Julgeolekunõukogu liikmete lippude juurde märkis hetke, kui Eesti astus maailma kriisidiplomaatia keskmesse.

Lipu asetas teiste hulka Eesti alaline esindaja ÜRO juures Sven Jürgenson, kes pidas tseremoonial ka lühikese kõne.

Jürgenson meenutas kõnes, et Eesti soovis juba 2005. aastast alates ÜRO Julgeolekunõukokku pääseda.

Jürgensoni sõnul tekitab Julgeolekunõukogu liikmeks saamine temas uhkust, aga ka alandlikkust, mis kaasneb liikmestaatuse vastutusega. Ta selgitas, et Julgeolekunõukogu liikme vastutus on püüda vältida maailmas konflikte, aga samas lahendada konflikte.

"Luban Julgeolekunõukogus olla hea ja konstruktiivne liige, olles alati valmis leidma kompromisse ja ehitama sildu," märkis Jürgenson, lisades, et püüab olla ka proaktiivne ning tuua Julgeolekunõukogu lauale küberjulgeoleku, aga ka kliimajulgeoleku teema.

Järgmised kaks aastat annavad Eestile võimaluse rääkida kaasa julgeolekukriiside ohjamisel ja inimkannatuste leevendamisel ning tõsta oluliselt Eesti nähtavust.

Välisministeerium selgitas, et Julgeolekunõukogus töötab Eesti selle nimel, et riigipiirid ei nihkuks, et inimväärikus oleks kaitstud ja et ühiselt kokku lepitud normid kehtiksid ka kübermaailmas. Eesti peab vajalikuks väikeriikide hääle võimendamist ning ka Julgeolekunõukogu läbipaistvamaks muutmist.

Lisaks Eestile alustas tööd ÜRO Julgeolekunõukogus neli uut valitud liiget: Niger, Tuneesia, Vietnam ning Saint Vincent ja Grenadiinid. Need neli riiki ja Eesti on Julgeolekunõukogu liikmed 2021. aasta lõpuni.

ÜRO Julgeolekunõukogus heisati Eesti ja teiste uute valitud liikmete lipud. Autor/allikas: ÜRO

Viie alalise liikme - USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, Venemaa ja Hiina - kõrval jätkavad 2020. aastal Belgia, Saksamaa, Dominikaani Vabariik, Indoneesia ja Lõuna-Aafrika Vabariik. 2020. aasta juuni valimistel valitakse järgmised viis liiget perioodiks 2021–2022.