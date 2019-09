Kaljulaid rõhutas ÜRO-s vajadust tegelda küberkaitse ja kliimamuutustega

President Kersti Kaljulaid ütles kolmapäeval peetud kõnes ÜRO Peaassambleel, et Eesti tunneb vastutust küberruumi kaitsmise eest ning rõhutas kliimamuutusest rääkides, et see on maailma suurim eksistentsiaalne katsumus, millest ei jää keegi puutumata.

President Kaljulaidi sõnul võttis Eesti vastutuse asuda ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalisele kohale, sest me hoolime. "Me hoolime rahvastest, kes sõltuvad sellest mitmepoolsest, õigusel põhinevast koostööst, mida esindab ÜRO. Me hoolime, sest me teame, et inimkonna tõeline kooskõla mida pole seni veel saavutatud sõltub meie võimest olla kaastundlik teiste saatuse suhtes," rääkis Kaljulaid.

Presidendi sõnul kavatseb Eesti ÜRO Julgeolekunõukogus muuhulgas püüelda ka selle poole, et rahvusvahelisi seadusi oleks võimalik paremini kohaldada ka digiruumis. "Meie suveräänsust ähvardavad uued ohud, mis on seotud küberkuritegevuse ning küberruumi kui uue sõjalise areeniga. Kuna Eesti panustab terves maailmas jõupingutustesse, mis viiksid e-valitsusel põhinevate arenguhüpeteni, siis tunneme vastutust ka küberruumi kaitsmise eest," rääkis ta.

Kaljulaid keskendus ka tänavuse ÜRO Peaassamblee põhiteemale, milleks on maailma kliima. President rõhutas, et kliimamuutus ei avalda igal pool ühesugust mõju ja mõni koht on haavatavam kui teine. Samas ei jää keegi sellest puutumata ja jagada tuleb ühist vastutust. "Kliimamuutus on ka edaspidi suurim eksistentsiaalne katsumus, millega maailm silmitsi seisab. Selles valguses on häiriv tõdeda, et me suuname ikka veel triljoneid dollareid selle põhjustajasse fossiilkütuste tööstusesse," rääkis riigipea.

Lisaks rõhutas Kaljulaid, et Eesti toetab ÜRO reformimist.