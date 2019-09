Iraan: kinni peetud tanker Stena Impero võib lahkuda

Iraan teatas esmaspäeval, et enam kui kahe kuu eest Pärsia lahel kinni peetud Briti lipu all sõitnud naftatanker Stena Impero võib lahkuda.

"Õiguslik protsess on lõpetatud ning tingimused, mis võimaldavad lubada tankeril lahkuda, on täidetud," ütles valitsuse esindaja Ali Rabiei pressikonverentsil.

Ta ei täpsustanud millal täpselt tanker teele asuda saab.

Teheran pidas Rootsi firmale kuuluva, kuid Briti lipu all seilava Stena Impero kinni 19. juulil Hormuzi väinal. Iraani relvajõud toimetasid laeva Bandar Abbasi sadamasse. Teherani väitel sõitis tanker otsa kalalaevale ning seejärel lülitas välja oma transponderi ega vastanud hädakutsungitele.

Laeva omanikfirma Stena Bulk teatas pühapäeval, et ootab laeva peatset vabastamist, kuid rõhutas, et see pole kindel. "Mõistame, et poliitiline otsus laev vabastada on langetatud," ütles firma Rootsi telekanalile SVT.

"Loodame, et see saab mõne tunni pärast lahkuda, kuid me ei taha võtta mitte midagi iseenesest mõistetavana. Tahame tagada, et laev seilab Iraani territoriaalvetest välja."

Kinnipidamist seostati Ühendkuningriigi 4. juuli otsusega arestida Gibraltaril üks Iraani naftatanker, mida kahtlustati toornafta viimises sanktsioonide all olevasse Süüriasse.

Britid vabastasid Iraani tankeri Adrian Darya 15. augustil, kuigi USA vaidlustas otsuse viimasel hetkel. Londoni tollasel teatel lubas Teheran, et laev ei toimeta naftat Süüriasse, kuid 10. septembril väitsid britid, et laev toimetas oma lasti ikkagi Damaskuse režiimile kohale.