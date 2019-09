EL-i kohus tühistas Janukovitšile kehtestatud sanktsioonid

Maailma parandamisest unistavad noored suhtuvad ellu ühelt poolt ebarealistlikult optimistlikult, teisalt valmistab see neile aga pahatihti sügavat pettumust. Rahulolematus on seda suurem, mida sügavam on lõhe ootuste ja tegelikkuse vahel, kirjutavad Mariliis Mõttus ja Helen Tammemäe Müürilehes.