Komisjoni hinnangul on Deutche Welle rikkunud Vene seadusi, innustades venelasi ebaseaduslikule poliitilisele tegevusele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

See aga tähendab vene seaduste alusel, et raadio on välisagent. Komisjoni esimees Vassili Piskarjov ütles, et saksa meediainstitutsioon täidab kõiki välisagentide tunnuseid - juhtides poliitilist tegevust, mida rahastatakse saksa riigieelarvest.

Piskarjovi sõnul uurib komisjon, kas Suurbritannia ringhääling BBC ja USA kongressi rahastatud Raadio Vabadus on samuti rikkunud vene seaduseid.